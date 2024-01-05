ودع العالم عدداً من الشخصيات المهمة والبارزة في ميادين متعددة، وأثرت في عوالم السياسة والعلوم والأدب والفن عام 2023

نستعرض معكم في هذا التقرير، شخصيات عربية وعالمية فارقت الحياة في العام الفائت وتميّزت في مجالها:

هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق والدبلوماسي المخضرم، (27 مايو 1923 - 29 نوفمبر 2023)

سياسي أمريكي ودبلوماسي وخبير استشاري جيوسياسي، أدى دوراً محورياً في السياسة الخارجية الأمريكية خلال الحرب الباردة.

شغل كيسنجر، وهو لاجئ يهودي هرب مع عائلته من ألمانيا النازية عام 1938، منصبي وزير خارجية الولايات المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي في ظل حكومة الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، وأصبح مستشار الأمن القومي في عام 1969.

Reuters حصل كيسنجر على جائزة نوبل للسلام عام 1973 في ظل ظروف مثيرة للجدل، حيث استقال عضوان من اللجنة احتجاجاً على ذلك.

ألان تورين، من أهم علماء الاجتماع المعاصرين (3 أغسطس 1925-9 يونيو 2023)

عالم اجتماع فرنسي، عمل باحثاً في المجلس الوطني للبحوث الفرنسية حتى سنة 1958، وأسس مركز دراسات علم اجتماع العمل في جامعة تشيلي في سنة 1960، وأصبح باحثاً في كلية "إيتوديس" للعلوم بباريس، اشتهر بتطويره مفهوم "مجتمع ما بعد الصناعي"، كما اهتم بدراسة الحركات الاجتماعية، وكتب الكثير في هذا المجال.

حظي بشهرة واسعة في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا، وحصل في سنة 1998 على جائزة "أمالفي"، الأوروبية لعلم الاجتماع، وفي عام 2004، تأثر ألان تورين منذ شبابه بأشكال عديدة من المعارضة السياسية، وقد انعكس هذا الأمر في كتاباته التي تتميز بجدة منظورها.

يفغيني بريغوجي، قائد مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة (1 يونيو 1961 - 23 أغسطس 2023)

عُرف يفغيني بريغوزين، الذي توفى عن عمر ناهز 62 عاماً، بأنه صاحب شركات تموين وتوفير الطعام والشراب للمناسبات الرسمية في الكرملين، وفيما بعد أصبح زعيماً لشركة فاغنر العسكرية الخاصة.

ظهرت فاغنر لأول مرة في شرق أوكرانيا في عام 2014، حيث ساعدت الانفصاليين المدعومين من روسيا في السيطرة على الأراضي الأوكرانية وإقامة جمهوريتين منفصلتين في مناطق دونيتسك ولوهانسك.

منذ ذلك الحين، شاركت فاغنر في العديد من النزاعات حول العالم، خاصة في سوريا وعدة دول أفريقية. ووفقًا لتحقيق أجرته مجموعة بيلينغكات للصحافة الاستقصائية، الموجودة في هولندا، كانت عملياتها "متكاملة بشكل وثيق مع وزارة الدفاع الروسية وذراعها الاستخباراتي، مديرية المخابرات الرئيسة"، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة حتى تاريخ التحقيق في عام 2022.

Reuters قُتل بريغوجين بعمر ناهز 62 عاماً بعد تحطم طائرة كان يستقلها قرب موسكو.

ماثيو بيري، نجم "فريندز" (19 أغسطس 1969-28 أكتوبر 2023)

لعب دور البطولة بشخصية تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي فريندز على قناة إن بي سي من عام 1994 إلى 2004، وفاز عن هذا الدور بجائزة نقابة ممثلي الشاشة للأداء المتميز لفرقة في مسلسل كوميدي، ظهر بيري أيضاً في برنامج آلي مكبيل (2002) وحصل على ترشيحات لجائزة الإيمي برايم تايم عن دوره في ذا وييست وينغ (2003) و رون كلارك ستوري (2006)، كما لعب دور البطولة في سلسلة (استوديو 60 في منطقة الغروب) والذي عرض على قناة إن بي سي من عام 2006 إلى 2007.

في 15 ديسمبر 2023، كشف تقرير الطب الشرعي أن وفاة بيري كانت ناجمة عن "التأثيرات الحادة للكيتامين - مُخدِّر-". وشملت الظروف الأخرى التي ساهمت في وفاته تأثير البوبرينورفين، والغرق، ومرض الشريان التاجي.

Reuters لعب ماثيو دور البطولة بشخصية تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي فريندز

برويز مشرف، رئيس باكستان الأسبق (11 أغسطس 1943 - 5 فبراير 2023)

بعد قيامه بانقلاب في عام 1999، نجا برويز مشرف من عدة محاولات اغتيال.

وجد نفسه على خط المواجهة في الصراع بين "الإسلام المتشدد" والغرب مع أوائل الألفية الثالثة ليشكل تحالفاً مع الولايات المتحدة، مُبرراً ذلك بأن واشنطن ساعدته في تحديث باكستان وتحسين اقتصادها.

ومع ذلك، في عام 2008، خيبت صناديق الاقتراع آمال مشرف، واضطر إلى التنحي عن منصبه، وانتهت مسيرته السياسية بالخزي والاعتقال، وتم الحكم عليه، لاحقاً، بالإعدام غيابياً بتهمة الخيانة في عام 2019.

EPA توفي بعد صراع مع مرض نادر، عن عمر 79 عاما.

كريستين كينغ فارس، الأخت الكبرى للوثر كينغ (11 سبتمبر 1927 - 29 يونيو 2023)

كريستين كينغ فارس، الأخت الكبرى لمارتن لوثر كينغ الابن، كانت شخصية اجتماعية وأكاديمية، حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في الأسس الاجتماعية في جامعة كولومبيا في نيويورك، والماجستير في التربية الخاصة، في 1958.

بعد اغتيال كينغ في عام 1968، تعاونت كريستين مع كوريتا سكوت كينغ لتأسيس مركز مارتن لوثر كينغ للتغيير الاجتماعي اللاعنفي، افتتح المركز أبوابه رسمياً في يونيو 1968، واصلت كريستين احترام مبادئ أخيها من خلال تطوير "نموذج مارتن لوثر كينغ جونيور لتعليم مبادئ اللاعنف"، وهو منهج دراسي للأطفال في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

Reuters كريستين عملت على تطوير "نموذج مارتن لوثر كينغ جونيور لتعليم مبادئ اللاعنف"

سيلڤيو بيرلوسكوني، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، (29 سبتمبر 1936 – 12 يونيو 2023)

في أروقة الساحة السياسية الإيطالية، كان سيلفيو برلسكوني يمثل الديناميكيّة والشخصية البارزة التي تحرك الأمور، رجل يمتلك فنّ دمج الأعمال مع الحياة العامة بشكل لا مثيل له.

شغل برلسكوني منصب رئاسة الحكومة الإيطالية في أربع فترات، الأولى منها كانت من 1994 إلى 1995، والثانية من 2001 إلى 2006، والثالثة من 2008 إلى 2011، وكان أيضاً عضوًا في مجلس النواب في الفترة من 1994 إلى 2013، وعضوًا في مجلس الشيوخ الإيطالي منذ عام 2022 حتى وفاته.

عُدَّ برلسكوني ثالث أغنى رجل في إيطاليا حتى وفاته، حيث تُقدّر ثروة أسرته بمليارات الدولارات.

Reuters توفي بعد تدهور حالته الصحية عن عمر 86 عاما.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، (25 يونيو 1937 – 16 ديسمبر 2023)،

شغل منصب أمير دولة الكويت، حكم الشيخ نواف منذ 29 سبتمبر 2020 حتى 16 ديسمبر 2023، وكان الأمير السادس بعد استقلال الكويت عن المملكة المتحدة.

شهد العام الأول لولاية الأمير نواف محاسبة مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد، يذكر أنه الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي كان حاكم الكويت الأسبق.

Reuters توفي الشيخ نواف عن عمر ناهز 86 عاماً وهو أمير الكويت السادس عشر من عائلة الصباح

كمال توفيق الهلباوي، أحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين (1939 - 28 فبراير 2023)

متحدث سابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في العالم الغربي، ورئيس مؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا وكاتب مصري.

استقال الهلباوي في 2012 من التنظيم "الاخوان" على خلفية اعتراضات ضد مواقف للجماعة بمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد نحو 30 عاما في السلطة، كما شارك في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي خرجت ضد الإخوان والرئيس المصري السابق محمد مرسي.

السيناتور ديان فاينستاين، (22 يونيو عام 1933- 29 سبتمبر 2023)‏

سياسية أمريكية ومن كبار أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، تولت منصبها في 4 نوفمبر 1992، وهي عضو في الحزب الديمقراطي.

تعدُّ فاينستاين كاتبة قانون الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية لعام 1994 والذي انتهت صلاحيته عام 2004، وفي عام 2013، قدمت مشروع قانون جديد للأسلحة الهجومية ولكنها فشلت في تمريره.

وكانت فاينستاين المرأة الأولى والوحيدة التي ترأست لجنة القواعد في مجلس الشيوخ (2007 - 2009) ولجنة الاستخبارات في المجلس (2009-2015)، والمرأة الوحيدة التي ترأست حفل تنصيب رئاسي أمريكي.

EPA كانت فاينستاين أكبر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سناً قبل وفاتها بعمر يناهز 86

روني والتر كننغهام، ممهد الطريق إلى القمر (16 مارس 1932 - 3 يناير 2023)

رائد الفضاء الأمريكي والثالث في ناسا، روني والتر كننغهام، كان له دور كبير في تطوير برامج الفضاء الأمريكية.

في أكتوبر 1963، كان كننغهام واحداً من المجموعة الثالثة من رواد الفضاء الذين اختارتهم وكالة ناسا، وفي 11 أكتوبر 1968، شغل مقعد طيار الوحدة القمرية لرحلة أبولو 7 التي استمرت أحد عشر يوماً، وهي أول عملية إطلاق لمهمة أبولو المأهولة، بعد المهمة، ذهب كننغهام ليترأس فرع سكاي لاب التابع لمديرية طاقم الطيران وغادر وكالة ناسا في عام 1971.

فيلاديمير تشيرنافين، قائد عسكري سوفييتي (22 أبريل 1928 - 18 مارس 2023):

رحل آخر قائد أعلى للقوات البحرية السوفيتية في الفترة من 1985 إلى 1991، لعب تشيرنافين دوراً هاماً في توجيه وتطوير القوات البحرية السوفيتية وبحرية كومنولث الدول المستقلة.

التحق بالأكاديمية البحرية من العام 1962 حتى 1965 وأكاديمية الأركان العامة في 1967 حتى 1969 وصار بعدها قائد فرقة في عام 1969، وقاد أساطيل الغواصات التابعة للأسطول الشمالي، وفي عام 1977 تم تعيينه قائداً للأسطول الشمالي وفي عام 1981 حصل على لقب بطل الاتحاد السوفيتي. لقد كان رئيس هيئة الأركان / النائب الأول للقائد الأعلى للقوات البحرية السوفيتية من عام 1981 حتى 1985، قبل أن يصبح قائداً عاماً للقوات البحرية السوفيتية.

دانيال إلسبيرغ ، مسرّب أوراق البنتاغون (1931 - 16 يونيو 2023)

ناشط ومحلل عسكري وعالم اقتصاد وكاتب أمريكي ولد في شيكاغو، قام إلسبيرغ خلال فترة عمله موظفاً في مؤسسة راند بإحداث إثارة جدل سياسية في الولايات المتحدة بعد قيامه بتسريب أوراق البنتاغون لصحيفة النيويورك تايمز وغيرها من الصحف، وهي دراسة فائقة السرية أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية حول عملية صناعة القرار من جانب الحكومة الأمريكية بما يخص حرب فيتنام.

أدين إلسبيرغ بموجب قانون التجسس لعام 1917 مع توجيه تهم السرقة والتآمر يوم 3 يناير عام 1973، وهو ما يحمل بمجموعه السجن لمدة 115 عاماً، ولكن أسقطت جميع التهم عنه يوم 11 مايو من نفس العام بسبب سوء التصرف الحكومي وعملية جمع الأدلة بصورة مخالفة للقانون.

نال إلسبيرغ جائزة رايت ليفيلهوود عام 2006. واشتهر بصياغته لمفارقة إلسبيرغ وهي من الأمثلة الهامة في نظرية القرار.

Reuters أبدى إلسبيرغ أيضاً، دعمه لموقع ويكيليكس وتشيلسي مانينغ وإدوارد سنودن

الطاهي رمزي شويري "الشيف رمزي" (1971 - 18 يونيو 2023)

اشتهر من خلال فقرة الطبخ التي قدمها على تلفزيون المستقبل في تسعينيات القرن العشرين، ويعتبر من أشهر الشخصيات التلفزيونية ومن أوائل من أدخل التفاعل مع الجمهور في فقرة الطبخ عبر فتح الاتصالات المباشرة لأخذ النصائح أو لسؤاله عن مقادير وتفاصيل الوصفات.

عام 2010 كسر رقماً قياسياً ودخل موسوعة غينيس عبر تقديمه أكبر طبق حمص وتبولة في العالم، شارك في صنعه 250 طباخا متدربا وثلاثون محترفا أشرف عليهم بنفسه.

ميلان كونديرا، الروائي صاحب "كائن لا تحتمل خفّته" (1 أبريل 1929 - 11 يوليو 2023)

ميلان كونديرا، كاتب روائي فرنسي من أصل تشيكي، ترك أعماله الروائية بصمة في عالم الأدب، حصل على جوائز عديدة، منها؛ جائزة الدولة النمساوية للأدب الأوروبي (1987)، جائزة هيردر من جامعة فيينا 2000، جائزة الدولة التشيكية للآداب 2007، وأطلق اسمه على الجرم السماوي رقم 7390 المكتشف عام 1983.

نشر في العام 1953 أول دواوينه الشعرية لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي، ولم يُعرف كونديرا ككاتب هام إلا عام 1963 بعد نشر مجموعته القصصية الأولى غراميات مضحكة، من أهم أعماله؛ كتاب الضحك والنسيان (رواية)، 1978، البطء، كائن لا تحتمل خفته، الحياة هي في مكان آخر.

Reuters يمتاز ميلان كونديرا بأسلوبه التهكمي الساخر

ففيرا فاسيليفا، رائدة المسرح الروسي (30 سبتمبر 1925، 8 أغسطس 2023)

ممثلة سوفيتية وروسية، وممثلة سينمائية، تم تكريمها بفنانة الشعب لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1986، حازت مرتين على جائزة ستالين في عام 1948 وعام 1951.

اشتهرت بأدوارها في فيلم "العروس ذات المهر" عام 1953 وفيلم "مغامرات طبيب الأسنان" عام 1965

جون ورنوك: مبتكر نسق بي دي إف، (6 أكتوبر 1940- 22 أغسطس 2023)

عالم حاسوب أمريكي ورجل أعمال، شارك في تأسيس شركة أدوب سيستمز، الشركة المعروفة بإنتاج برامج الرسومات والنشر.

كان رئيس شركة "Adobe" لأول سنتين ورئيس مجلس والرئيس التنفيذي لمدة 16 عاماً، ويعتبر مبتكر نسق "PDF".

محمد الفايد، الملياردير المصري (27 يناير 1929 - 30 أغسطس 2023)

رجل أعمال، وُلد في مدينة الإسكندرية، عمل في عدة مجالات وبلغت ثروته 1.4 مليار دولار حسب تصنيف مجلة الفوربس العالمية، في عام 1983 م اشترى محمد الفايد في صفقة فريدة من نوعها محلات هارودز الشهيرة التي ضاعفت أرباحه بمقدار 3 أضعاف.

أمتلك نادي فولهام اللندني الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة في الدوري الإنجليزي بصفقة قيمتها 6.25 مليون جنيه إسترليني في العام 1997 قبل بيعه إلى الباكستاني شهيد خان في العام 2013. وله العديد من سلاسل الفنادق الفخمة في جميع أنحاء العالم إلى الآن.

Reuters بلغت ثروة الفايد 1.4 مليار دولار حسب تصنيف مجلة الفوربس العالمية

الإعلامية اللبنانية جيزال خوري (1961 - 15 أكتوبر 2023)

إعلامية ومقدمة برامج لبنانية - فرنسية، قدمت برامج تحظى بشهرة واسعة منها "المشهد" على بي بي سي عربي. كانت متزوجة من الصَّحَفي اللبناني سمير قصير حتى اغتياله عام 2005. وظلَّت تعلِّق على صدرها نيشاناً فيه صورته مدَّة سنتين بعد رحيله. نشِطَت في حركة اليسار الديمقراطي التي كان قصير من مؤسسيها، وأنشأت عام 2006 "مؤسسة سمير قصير"، لنشر ثقافة الديمقراطية والحريات في العالم العربي.

روزالين سميث كارتر (18 أغسطس 1927 - 19 نوفمبر 2023):

زوجة جيمي كارتر، الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1977 إلى 1981م من الحزب الديموقراطي، وشغلت قبل وفاتها منصب نائبة في مجلس مركز كارتر في ولاية أتلانتا، حيث يعمل على إفشاء السلام وحقوق الإنسان في العالم.

Reuters روزالين سميث كارتر السيدة الأولى الأمريكية (1977-1981)

الفنانة الإيرانية بيتا فرهي (21 مارس 1958 - 25 نوفمبر 2023)

وُلدت بمدينة طهران، ودرست الفن في مدرسة جون باورز في الولايات المتحدة.

عملت عارضةً للمجلات الفنية في كاليفورنيا، وغادرت الولايات المتحدة في عام 1985 قبل أن تعود إلى إيران، اكتشفها المخرج داريوش مهرجوئي وبدأت مسيرتها في التمثيل في فيلم "هامون"، واشتهرت بلعب أدوار النساء المثقفات والمستقلات اللاتي يعانين من مشاكل عائلية ونفسية.