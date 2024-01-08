إيلاف من بيروت: يعتبر عمر بطارية الهواتف المحمولة أحد أكثر الأشياء التي يسعى المستخدمون للحفاظ عليها، حيث أن أخطاء بسيطة يمكن أن تؤدي إلى ضرر كبير فيها.

فيما يلي خطأين يجب تجنبهما للحفاظ على عمر بطارية أجهزة الآيفون تحديدا لمدة أطول:

استخدام ملحقات الشحن الرخيصة

تعد أجهزة الآيفون من الهواتف باهضة الثمن، وملحقاتها كذلك، فعلى الرغم من إمكانية الحصول على الرخيص منها فهو متوافر في الأسواق، إلا أن ذلك يمكن أن يدمر البطارية.

وعندما تستخدم كابلا للشحن غير متوافق مع جهازك، فإنك تخاطر بعدم شحن هاتفك بشكل كافٍ وإحداث تلف في بطاريته.

استنزاف البطارية

1- لا ينبغي أن تترك البطارية تنخفض إلى أقل من 10 بالمئة.

2- كما لا يجب الاستمرار بشحن البطارية عند بلوغها نسبة مئة بالمئة.

3- حاول إبقاء البطارية مشحونة بنسبة تتراوح بين 30 و80 بالمئة في جميع الأوقات، إن أمكن.

شحن جهازك ليس بالأمر المعقد، ولكن التأكد من استخدام الملحقات المناسبة واتباع بعض النصائح حول عدم المبالغة في استخدام هاتفك يمكن أن يساعد في إطالة عمر البطارية.