دبي: استقبل نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأشارت "وام" إلى أن اللقاء تناول "عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، والعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، ودور الاقتصاد الإماراتي المتنوع والمتنامي في دعم بيئة الأعمال الدولية".

وأضافت الوكالة أن بن راشد أكد خلال اللقاء "مواصلة القمة العالمية للحكومات لدورها المهم في استشراف حكومات المستقبل ودعم بناء اقتصاد عالمي مستدام".

من جهتها، أثنت غورغييفا على "جهود دولة الإمارات في دعم بيئة الأعمال والاقتصاد العالمي"، مشيدة "بأداء الاقتصاد الإماراتي وتطوره المستمر"، وفق الوكالة نفسها.