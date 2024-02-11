دبي: وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم، جثامين الجنود الأربعة، الذين قتلوا في هجوم في الصومال ليل السبت الأحد (العقيد محمد المنصوري، والوكيل/ 1 محمد الشامسي، والوكيل/ 1 خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي)، وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في بيان ليل السبت الأحد، مقتل أربعة من جنودها وضابط بحريني في هجوم في الصومال تبنّته حركة الشباب الإسلامية.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع "إكس"، إنّهم "تعرّضوا لعمل إرهابي" أثناء "أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلّحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية... في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأنّ الجثث وصلت إلى أبوظبي الأحد في طائرة عسكرية، وبثّت صوراً تُظهر ثلاثة نعوش ملفوفة بالعلم الإماراتي ومحمولة على المدرج خلال مراسم عسكرية.

وقد جرت على أرض المطار، المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين "الشهداء"، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهداء وذويهم.

إدانة "العمل الإرهابي"

وأفاد مصدر عسكري صومالي وكالة فرانس برس بأنّ مطلق النار عنصر في الجيش الصومالي قام بذلك داخل معسكر تدريب في العاصمة مقديشو، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص، بينهم جنود إماراتيون.

كذلك، قال مسؤول كبير في الجيش الصومالي طلب عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية حساسة، إنّ "إطلاق النار نفذه عنصر في الجيش كان يقيم في المعسكر. وقد قُتل أثناء تبادل إطلاق النار".

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة مسؤوليتها عن الهجوم، علما انها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تخوض تمرّداً عنيفاً ضدّ الحكومة الصومالية ومانحيها الأجانب منذ أكثر من 15 عاماً.

من جهتها، أشارت وكالة "صونا" الصومالية الرسمية للأنباء، إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "بعث تعازيه إلى دولة الإمارات العربية عقب مقتل ضباط إماراتيين في هجوم إرهابي بالعاصمة مقديشو".

ولفتت الوكالة إلى أن التصريح جاء خلال زيارة شيخ محمود "في مستشفى رجب طيب أردوغان (...) الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على معسكر الجنرال غوردن".

ودان شيخ محمود "بشدة هذا العمل الذي أودى بحياة هؤلاء الضباط الذين كرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية".

تعزية ومواساة

ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين العسكريين الذين قضوا في الصومال، وتمنت الشفاء للمصابين من القوات المسلحة الإماراتية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن "خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات ومملكة البحرين".



وندد البديوي بأشد العبارات بـ"العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء"، مؤكداً أن "هذه الأعمال والتصرفات الإرهابية تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخالف جميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية".

من جانبه، نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين، وقدم العزاء الخالص لأسرهم، وأعرب عن تمنياته بالشفاء للمصابين. كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "خالص التعازي والمواساة إلى الإمارات والبحرين".

بدوره، قال الرئيس الصومالي شيخ محمود عبر منصة "إكس": "نعزي إخواننا في دولة الإمارات الشقيقة، حكومة وشعباً، في استشهاد الضباط الذين سقطوا في العملية الإرهابية الشنيعة التي وقعت في مقديشو".