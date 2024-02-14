باريس: أعلن مكتب الرئيس الفرنسي الإثنين أن إيمانويل ماكرون قد اختار الرئيس السابق لشركة إنجي للطاقة جيرار ميستراليه ليكون المبعوث الخاص لمشروع السكك الحديدية والموانئ متعدد الجنسيات للربط بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس باختياره ميستراليه، وهو من المخضرمين في قطاع صناعة الطاقة وله فيه الكثير من العلاقات، يريد أن "تصبح فرنسا لاعبا رئيسيا في هذا المشروع" وأن يضمن أن تكون الشركات الفرنسية في أفضل وضع ممكن لها في المراحل الأولى من المشروع.

وقد تم إطلاق مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ويأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمواجهة مشروع البنية التحتية العالمي الهام للصين.

تدفق إمدادات الطاقة

وفي السياق، يقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن المشروع يهدف إلى الربط بين دول الشرق الأوسط بخطوط سكك حديدية، وربطها بالهند من خلال موانئ، مما يساعد على تدفق إمدادات الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا.

ووقع الاتحاد الأوروبي والهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وشركاء آخرون في مجموعة العشرين على مذكرة تفاهم بشأن هذا المشروع.

وتشير مذكرة التفاهم إلى أن التصور للمشروع ينطوي على أن يكون مشكّلا من ممرين منفصلين، وهما ممر شرقي يربط الهند بمنطقة الخليج وممر شمالي يربط الخليج بأوروبا.

كما تعتزم الدول المشاركة مد خطوط للكهرباء والبيانات على طول مسار السكك الحديدية، بالإضافة إلى خط أنابيب للهيدروجين المشتق باستخدام طاقة متجددة لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.