واشنطن: أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن عملية احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.

وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون أن "المحكمة تمنع بموجب القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات".

وقد أمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.

ومثل ترامب، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وابناه دونالد جونيور وإريك في محاكمة مدنية طويلة استمرت من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الثاني (يناير) الماضي، بتهمة تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية "منظمة ترامب".

وترامب وابناه متّهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مختلفة، وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين بقيمة أدنى.

وبعض هذه الأصول مثل برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، تعتبر رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروجا لصورته كمطور عقاري ناجح.

ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات منددا بقضاء تحت سيطرة الديموقراطيين واعتبر أن محاكمته "تليق بجمهورية موز".

بدء جلسات المحاكمة

وحدد قاض في نيويورك الخميس، موعد بدء جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

وقال القاضي خوان ميرشان، الخميس، إن المحاكمة ستبدأ يوم 25 آذار (مارس) عندما يبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين.

وأضاف: "هناك الكثير من المتغيّرات"، رافضا دعوات من فريق محاميي ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق معتبرا توقيتها "تدخلا في الانتخابات".

أربع قضايا جنائية

والقضيتان من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وتحاول فرقه القانونية تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) موعد الانتخابات.

ولدى وصوله إلى المحكمة، قال ترامب إن التهم "وسيلة لإيذائي في الانتخابات".

وأضاف: "كيف يمكن خوض انتخابات إذا كنتم في محكمة في مانهاتن طيلة النهار".

ويواجه الرئيس السابق 34 تهمة بتزوير حسابات مرتبطة بمدفوعات للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.

ويقول المدعون إن ترامب أخفى بشكل غير قانوني تحويلات مالية لمحاميه ومساعده مايكل كوهين، لتسديد مدفوعات لقاء السكوت بشأن علاقات غرامية مزعومة لترامب المزعومة خارج نطاق الزواج مع دانييلز وعارضة بلاي بوي.