لندن: تجاوزت قيمة عملة بيتكوين عتبة 60 ألف دولار الأربعاء فيما تقترب من أعلى المستويات التي سجّلتها على الإطلاق مع مواصلة ارتفاعها منذ الموافقة على نوع جديد من الاستثمار مرتبط بهذه العملة الرقمية.

وفي وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء في لندن، تم تداول عملة بيتكوين بحوالى 60301 دولار ما ساهم في اقترابها من أعلى المستويات التي سجّلتها على الإطلاق في تشرين الثاني(نوفمبر) عند 68991 دولارا.

وساهم ترقّب ترخيص منتج استثماري جديد مرتبط بعملة بيتكوين في الأشهر الأخيرة في ارتفاع الأسعار التي تراجعت إلى حد كبير نهاية العام 2022 بعد إفلاس العديد من الشركات العملاقة في قطاع العملات الرقمية.

ومنذ موافقة الهيئة الأميركية للإشراف على الأوراق المالية عليه في 10 كانون الثاني(يناير)، يسمح هذا النوع الجديد من الاستثمار، وهو صندوق متداول في البورصة مرتبط بعملة بيتكوين، نظريا لجمهور أوسع بالاستثمار في هذه العملات الرقمية دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها بشكل مباشر.

واجتذبت المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية المتداولة في البورصة حوالى 5,7 مليارات دولار منذ بداية العام، وفق أرقام "كوينشيرز" المتخصصة المنشورة الاثنين.

