إيلاف من الرياض: قال صلاح العتيبي، مدير المعرض السعودي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، لموقع "العربية.نت" إن قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية يشهد نموًا ضخمًا وإقبالًا كبيرًا من الأفراد والمستثمرين، "حيث وصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى نحو 80 مليار ريال"، أي ما يساوي نحو 21 مليار دولار.

قطاعات ومجالات مختلفة

أضاف العتيبي: "لدينا حوالي 36 ألف متجر إلكتروني معتمد على منصة "معروف" تخدم أكبر شرائح المجتمع، حيث تشمل طبيعة عمل هذه المتاجر عدة قطاعات ومجالات مختلفة"، مؤكدًا أن أكثر القطاعات نجاحاً في التجارة الالكترونية في السعودية "هي منصات البيع والتسويق الإلكتروني والدعم اللوجستي والمدفوعات الإلكترونية".

وبحسبه، المملكة من أسرع دول العالم نمواً اقتصادياً، الأمر الذي يساعد في نمو هذا القطاع المهم والحيوي، متوقعًا ازدهار البيع "في ظل التسهيلات المقدمة من لدن حكومة الملك سلمان وولي عهده لتجار التجارة الإلكترونية".

أسلوب حياة

ولا يستغرب العتيبي نمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الذين يفضلون التسوق عبر الإنترنت من إجمالي سكان المملكة ما يقارب 77 في المئة، "وهذا يجعل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي في غاية الأهمية، خصوصًا أن أعمار 66 في المئة من المتسوقين في السعودية تتراوح بين 25 و 44 عاماً.

تابع العتيبي قائلًا إن سوق التجارة الإلكترونية لا يحظى باهتمام كبير في السعودية فحسب، بل على مستوى العالم، "فالدراسات تشير إلى وجود 1.8 مليار نسمة يستخدمون التجارة الإلكترونية على مستوى العالم بحجم تجارة واستثمار يصل إلى 30 تريليون دولار، خاتمًا بالقول إن التجارة الإلكترونية صارت أسلوب حياة في العالم أجمع.