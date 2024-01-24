إيلاف من الرياض: دشنت "آي بي أم" العالمية مقرها الإقليمي في الرياض، مؤكدةً دعمها لتحفيز عملية التحول الرقمي والابتكار في السعودية.

وفي حوار مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية، قال أيمن الراشد، المدير الإقليمي لشركة "آي بي أم" في السعودية: "رؤية السعودية للتحول الرقمي تتوافق مع استراتيجية الشركة لاستخدام التكنولوجيا المتطورة لدعم تقدم المجتمعات".

أضاف: "منذ عام 1947، تساهم آي بي أم في تطوير قطاعات السعودية المختلفة، من خلال حلولها التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وخدماتها الاستشارية، وتعمل على تطوير وتنمية الكوادر المحلية وإيجاد فرص العمل".

تابع الراشد: "تدشين مقر آي بي أم الإقليمي في السعودية باللحظة المحورية لتاريخ الشركة الكبير في السوق المحلية يعزز التزامنا للسوق المحلية لتمكين المؤسسات ودعم المجتمع لتشكيل مستقبل يتماشى مع روح التقدم والابتكار".

وبحسب "الاقتصادية"، كانت وزارة الاستثمار أعطت رخصة المقر الإقليمي لشركة "آي بي أم" الإثنين، وهذا يعد دليلًا واضحًا على نجاح السعودية في تهيئة بيئة استثمارية ملائمة وعصرية، وتطوير منظومة أعمال تعزز بنيتها التحتية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي.