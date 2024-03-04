الرياض: في إطار خطتها لتسريع التحول الرقمي، أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعات استثمارية ضخمة تجاوزت قيمتها 11.9 مليار دولار، والتي تعدّ الأكبر في المنطقة، وتم الإعلان عن ذلك على هامش بدء أعمال النسخة الثالثة من المعرض التقني "ليب24"، في العاصمة الرياض، الاثنين.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحه: "الاستثمارات المعلَن عنها هدفها دعم قطاعات التقنيات الناشئة والعميقة والابتكار والحوسبة السحابية".

مشيراً إلى أن استثمارات «ليب24» جاءت بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لنمو الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن المملكة مكّنت المرأة في المجال الرقمي والتقنيات العميقة والفضاء.

القفز نحو العالم الجديد

وأضاف السواحة :"المملكة منصة للقفز نحو العالم الجديد، وخلال العام الماضي تم الإعلان عن استثمارات تقنية بقيمة تسعة مليارات دولار، واليوم يوجد ما يقارب 12 مليار دولار في تلك المجالات».

واستكمل الوزير: «إننا خلال المؤتمر التقني ليب24 سننتقل من الحركة إلى الإنجاز إلى الأثر المتعاظم والمتضاعف، ومع الذكاء الاصطناعي سيحدث ذلك التغيير، ولقد سارعنا في وتيرة النمو الرقمي بنسبة كبيرة".