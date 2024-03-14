باريس: من المفترض أن يرتفع الطلب العالمي على النفط "أكثر من المتوقّع" في الربع الأوّل من 2024، بدفع خصوصا من تحسّن الآفاق في الولايات المتحدة وازدياد الطلب من السفن التي تبدّل مساراتها لتفادي هجمات الحوثيين قبالة سواحل اليمن، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

ويتوقّع أن يبلغ الطلب 102,03 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر بـ 1,7 مليون من الربع الأول للعام 2023 وبـ 270 ألف برميل من التقديرات السابقة، وفق ما كشفت الوكالة في تقريرها الشهري.

وعزت الوكالة الدولية للطاقة هذا الارتفاع خصوصا إلى الطلب الأميركي المدعوم من "عمليات بيتروكيميائية متزايدة واقتصاد دينامي نسبيا".

كما إنّ الطلب ارتفع أيضا "نظرا للاختلالات التي طرأت على المسارات التجارية الدولية نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر، ما يطيل مسافات الملاحة ويؤدّي إلى تسريع وتيرة إبحار السفن".

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر)، يشنّ الحوثيون هجمات متكررة على سفن تجارية وعسكرية تعبر في البحر الأحمر، قائلين إنها تأتي دعما للفلسطينيين في غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبالإجمال، "بالرغم من إعادة النظر صعودا في نموّ العام 2024 لرفعه بـ 110 ألف برميل في اليوم بالمقارنة مع تقرير الشهر الماضي، يتوقّع أن تتباطأ وتيرة النموّ من 2,3 مليون برميل في اليوم في 2023 إلى 1,3 مليون برميل في اليوم"، لمجمل العام 2024، بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة.

وصحيح أن النموّ تباطأ بوتيرة هي أقرب إلى "المنحى التاريخي" بعد فترة انتعاش تلت جائحة كوفيد-19، غير أن ذلك لن يحول دون بلوغ الطلب مستوى قياسيا في 2024، وفق الوكالة الدولية للطاقة.