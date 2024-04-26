إيلاف من دبي: تعزز دبي حضورها على خريطة السياحة والفندقة العالمية، ووفقاً لتقرير حديث فإن دبي توفر ما يقرب من 150 ألف غرفة فندقية، وهو عدد تتفوق به على عدد من عواضم ومدن سياحية عالمية مثل نيويورك، ولندن، وبانكوك.

وأكد معرض سوق السفر العربي 2024 "الملتقى"، أن آخر البيانات الصادرة عن شركات الأبحاث العالمية، يشير إلى مستقبل مشرق لقطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد في بيان، الخميس، بأن الرؤى الصادرة عن شركتي "ديلويت" و"إس تي آر" تظهر نمواً مستداماً، إذ لاتزال السياحة تمثل أولوية رئيسة للحكومات الإقليمية.

وأضاف أن النسخة المقبلة من الحدث العالمي المتخصص في مجال السفر والسياحة، والذي سيقام في الفترة من السادس إلى التاسع من مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ستكون بمثابة منصة مثالية تجمع أصحاب المصلحة في قطاع الضيافة تحت سقف واحد.

ووفقاً لشركة "ديلويت" للأبحاث، تتصدر دبي أسواق الضيافة الإقليمية مع توقعات قوية لعام 2024، حيث توفر الإمارة الآن غرفاً فندقية أكثر من العواصم العالمية الكبرى، مثل: لندن، ونيويورك، وبانكوك، في وقت ستتجاوز فيه السعة الفندقية في دبي 150 ألف غرفة، اعتباراً من نيسان (أبريل) الجاري.

ولفتت "ديلويت" إلى أن معدل الإشغال الفندقي بلغ ذروته بنسبة 88% في فبراير الماضي.

كما تُظهر آخر البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن المدينة استقبلت 17.15 مليون زائر خلال عام 2023، مع زيادة متوسط مدة الإقامة أيضاً.