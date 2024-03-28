دبي: احتلت دبي المرتبة 28 في قائمة المدن التي تحتضن أكثر عدد من المليارديرات بالعالم في قائمة "هورون" العالمية للأغنياء 2024 الصادرة حديثاً، وشغلت الإمارات المركز الـ22 على مستوى الدول. وبحسب التقرير يتواجد في دبي 21 مليارديراً بزيادة شخصين عن العام السابق، وبشكل عام تحتضن أرض الإمارات 24 مليارديراً، بزيادة 4 أشخاص عن العام السابق.

وشمل التصنيف هذا العام 3,279 مليارديراً حول العالم؛ ارتفاعاً من 3,112 في العام الماضي، يمثلون 2,435 شركة وهم من 73 دولة. وعموماً ارتفع عدد المليارديرات بنسبة 5%، وزاد إجمالي ثرواتهم بنسبة 9%.

مارك زوكربيرج أكبر الرابحين

وكان أكبر الرابحين هذا العام مارك زوكربيرج، الذي أضاف إلى ثروته 90 مليار دولار، وإيلون ماسك الذي أضاف 74 مليار دولار. وشهد 1,933 شخصاً زيادة في ثرواتهم، منهم 480 وجهاً جديداً، وعانى 1,346 شخصاً انخفاضاً في ثرواتهم، وبقي 278 آخرين على حالهم.

وبحسب التقرير الذي نقلته صحيفة "الخليج" عن المصدر العالمي، ارتفع بشكل عام عدد المليارديرات المعروفين في العالم إلى ما يقل قليلاً عن 3300، أو 5%، ويرجع ذلك بالأساس إلى الأداء القوي في أسواق الأسهم.

وقال التقرير إن الذكاء الاصطناعي كان المحرك الرئيسي لنمو الثروة، حيث ولَّد أكثر من نصف الثروة الجديدة هذا العام.

في حين احتل جنسن هوانغ العديد من العناوين الرئيسية عندما تجاوزت شركة «إنفيديا» حاجز 2 تريليون دولار ودفعته إلى قائمة الـ30.

وشهد المليارديرات الذين يقفون وراء مايكروسوفت وغوغل وأمازون وميتا وأوراكل زيادات كبيرة في ثرواتهم ويراهن المستثمرون على القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

نيويورك تعود بعد 7 سنوات

وقادت الولايات المتحدة قائمة أصحاب المليارات الجدد مع ارتفاع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية واستعادت نيويورك تاج "عاصمة المليارديرات في العالم" لأول مرة منذ سبع سنوات.

وعاشت الهند عاماً قوياً للغاية حيث أضافت ما يقرب من 100 ملياردير، وارتفعت الثقة في الاقتصاد إلى مستويات قياسية، وتفوقت مومباي على بكين لتصبح عاصمة المليارديرات في آسيا وضمن أكثر ثلاث مدن على مستوى العالم.

وعلى الرغم من خسارة الصين 155 مليارديراً لا تزال العاصمة العالمية للمليارديرات بتواجد 814 مليارديراً.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 800 ملياردير، مضيفة 109؛ وهي أيضاً من بين الاثنين الأكثر بالقائمة.

وتضم الصين والولايات المتحدة 49% من المليارديرات المعروفين على وجه الأرض؛ ولكنه انخفاض بـ 4%.

