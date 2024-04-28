أنقرة: أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الأحد أن صفقات إمدادات الغاز مع روسيا ساعدت الجمهورية التركية على تجنب أزمة الطاقة التي عصفت بالدول الغربية.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن الوزير قوله إن "الصفقات التنافسية مع روسيا ساعدت تركيا على تجنب أزمة الطاقة التي عصفت بالدول الغربية".

وبحسب الصحيفة، تظل روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا، حيث استحوذت على أكثر من 40% من استهلاكها في العام الماضي. ويتم توفير الغاز من روسيا بشكل أساسي عبر خطوط الأنابيب، كما أشارت الصحيفة إلى أن تركيا تبذل أيضا جهودا لتوسيع بنيتها التحتية لاستقبال وتخزين الغاز.

وأضاف بيرقدار أن تركيا بذلت جهودا متضافرة لتوسيع بنيتها التحتية لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال. وفي العام الماضي، جاء حوالي 30% من واردات تركيا من الغاز الطبيعي من الغاز الطبيعي المسال، مقارنة بـ 15% في عام 2014.

روسيا وأيران

وأشار الوزير إلى أن أنقرة تسعى في الوقت نفسه إلى العثور على موردين جدد للغاز الطبيعي قبل انتهاء العقود مع روسيا وإيران في 2025-2026.

وقال بيرقدار: "لضمان أمن الإمدادات، نحتاج إلى الحصول على الغاز من مكان ما. يمكن أن يكون من روسيا أو أذربيجان أو إيران أو الغاز الطبيعي المسال"، مضيفا أن أنقرة يجب أن تنظر إلى القدرة التنافسية: "أي الغاز أرخص؟".

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن بيرقدار، أن تركيا تتفاوض مع شركة "إكسون موبيل" الأمريكية لشراء الغاز الطبيعي المسال، متوقعة الحصول على ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنويا، بتكلفة حوالي 1.1 مليار دولار.



