إيلاف من القاهرة: للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وبعد أن كان شعار الحكومات المصرية المتعاقبة أنه لا مساس بـ"رغيف الخبز"، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من حزيران (يونيو) المقبل.

وهذه الزيادة جاءت ضمن محاولات للحد من الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه، والسير في خطط تخفيف ورفع الدعم عن كثير من السلعى وفقاً لمتطلبات جهات دولية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن تكلفة رغيف الخبز على الحكومة تصل إلى 125 قرشا، وبحسب ما قاله مدبولي، فإن "الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامج الدعم لكنها تتطلع إلى ترشيده".

وقال إن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين خاصة في السلع الأساسية، وأن حوكمة منظومة الدعم تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى ، انه استمع لكافة الاراء ، مؤكدا ان الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التي تمس المواطن.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد قال إن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش.