بروكسل: عاود معدل التضخم في منطقة اليورو الارتفاع في أيار (مايو) على نحو فاق التوقعات ليبلغ 2,6 بالمئة على أساس سنوي، في انتكاسة لا يتوقع أن تؤثر على خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الخميس المقبل.

وتخطت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك.

وكان محللون قد توقعوا في حديث لـ "فاكتست" و"بلومبيرغ" أن يبلغ التضخم 2,5 بالمئة في أيار (مايو)، بعدما سجّل 2,4 بالمئة في نيسان (أبريل).

كذلك ارتفع التضخم الأساسي أي الذي لا يشمل مع أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وهو المؤشر الذي يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الاسواق المالية والبنك المركزي الاوروبي، ليبلغ 2,9 بالمئة بعدما سجل 2,7 بالمئة في نيسان (ابريل)، بحسب أرقام نشرتها يوروستات الجمعة.

ولكن على الرغم من ارتفعا التضخم، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في اجتماع مجلس محافظيه في السادس من حزيران (يونيو)، وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين في البنك مؤخرا.

وانخفض معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى الربع منذ بلغ 10,6 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 مسجلا رقما غير مسبوق عندما ارتفعت أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ولتهدئة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق منذ تموز (يوليو) 2022. وبقيت أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى قياسي منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2023، على حساب نمو اقتصادي هش.

ويمكن تفسير ارتفاع معدل التضخم بارتفاع أسعار الخدمات والطاقة.

وفي قطاع الخدمات، ارتفعت الأسعار بنسبة 4,1 بالمئة على أساس سنوي في أيار (مايو)، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 3,7 بالمئة في نيسان (ابريل). وارتفعت أسعار الطاقة، التي انخفضت بنسبة 0,6 بالمئة في نيسان (أبريل)، بنسبة 0,3 بالمئة في أيار (مايو).

من ناحية أخرى، تباطأ تضخم أسعار المنتجات الغذائية ليسجل 2,6 بالمئة (-0,2 نقطة مقارنة بشهر نيسان (أبريل))، وكذلك السلع الصناعية (0,8 بالمئة أي -0,1 نقطة)، حسبما ذكر معهد الإحصاء الأوروبي.