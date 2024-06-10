واشنطن: قال بنك غولدمان ساكس إن النمو الصحي في إنفاق المستهلكين والطلب القوي في الصيف سيدفعان سوق النفط إلى تسجيل عجز قدره 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث ويرفعان أسعار خام برنت إلى مستوى 86 دولارا للبرميل.

وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا إلى 1.25 مليون برميل يوميا لكنه أبقى على توقعه بأن يكون نمو الطلب قويا مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى تعافي الطلب على وقود الطائرات.

وقال البنك في مذكرة أمس الأحد إن التخفيض المتواضع لنمو الطلب الذي تقوده الصين لعام 2024 يعادل أثر خفض قدره 0.1 مليون برميل يوميا في الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وافتراض زيادة مشتريات الاستراتيجية للاحتياطي النفطي الأميركي.

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالقرب من 79.85 دولار و75.74 دولار للبرميل على الترتيب بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.

ويتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت 84 دولارا ومتوسط خام غرب تكساس الوسيط 79 دولارا للبرميل في عام 2024. وأبقى توقعاته بأن يتراوح سعر برنت بين 75 و90 دولارا، وأبقى متوسط ​​​​توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 82 دولارا للبرميل.