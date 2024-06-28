واشنطن: قفزت أسهم ترامب ميديا المالكة لموقع الشبكات الاجتماعية تروث سوشيال بنسبة 5 بالمئة في افتتاح تداولات الجمعة، بعد أول مناظرة للرئاسة الأميركية.

واشتبك الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، مساء الخميس، في مناظرة تناولت موضوعات منها الإجهاض والهجرة وهجوم 6 كانون الثاني (يناير) 2021 على الكابيتول.

واعتبر أداء بايدن متفاوتا خاصة في بداية المناظرة. وحاول مرارا مواجهة ترامب الذي واجه انتقادات بايدن بالاستناد على ما وصف بالأكاذيب حول الاقتصاد والهجرة غير الشرعية.

وقال محللون إنه ربما تكون هناك زيادة في الاهتمام بشركة ترامب ميديا أند تكنولوجي بناء على عناوين الأخبار بعد المناظرة.

كانت أسهم "ترامب ميديا" مضطربة خلال ترشح ترامب للرئاسة وتراجعت بشكل حاد بعد يوم من إدانة ترامب في قضية دفع أموال لإسكات مقيمي دعوى عليه في المحكمة.

وشهدت الأسهم التي تخضع للتداول تحت رمز "دي جيه تي" في البورصة تباينات غير عادية منذ طرحها للتداول أواخر آذار (مارس). وزادت قيمتها ثلاثة أضعاف هذا العام، ووصلت لذروتها عند نحو 80 دولارا في تداول يوم 26 أذار (مارس).

وسجلت ترامب "ميديا أند تكنولوجي" في أيار (مايو) خسارة أكثر من 300 مليون دولار في الربع السابق، وفقا لأول تقارير عائدات لها كشركة مطروحة للتداول.