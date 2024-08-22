واشنطن: توقع رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر شبكته أن يستخدم ملايين الناس الغرسات الدماغية في غضون السنوات العشر المقبلة.

وكتب ماسك عبر شبكة "إكس" تعليقا على مستجدات حالة المريض الثاني الذي تلقى شريحة دماغية: "إذا سارت الأمور على ما يرام، ففي غضون بضع سنوات سيحصل مئات الأشخاص على Neuralink، وربما في غضون 5 سنوات سيحصل عليها عشرات الآلاف، وفي غضون 10 سنوات سيحصل عليها الملايين".

وأسس ماسك شركة Neuralink الناشئة في تموز (يوليو) 2016 وتقوم بتطوير رقائق يمكن زراعتها في الدماغ البشري. ويعتقد الملياردير أن مثل هذه الأجهزة ستمكن الشخص من أن يصبح "إنسانا آليا" قادرا على مقاومة الذكاء الاصطناعي، كما ستساعد الناس على تعلم التحكم في الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر.

في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، زرعت شركة Neuralink لأول مرة شريحة إلكترونية في الدماغ البشري مما مكن شخصا مشلولا من التحكم في جهاز الكمبيوتر. في آب (أغسطس) الحالي، أعلن ماسك نجاح عملية زراعة شريحة Neuralink في دماغ مريض ثان، وقالت شركة Neuralink في بيان لها الأربعاء إن الجراحة "سارت على ما يرام" حيث خرج المريض الذي يسمى أليكس من المستشفى في اليوم التالي، وكان تعافيه سلسا.

وذكر ماسك أنه من المتوقع أن تجري الشركة العملية ذاتها لثمانية مرضى آخرين مشاركين في تجربتها السريرية خلال العام الجاري.

وأضافت الشركة أنه بفضل جهاز Link تمكن أليكس من تحسين قدرته على لعب ألعاب الفيديو وبدأ في تعلم كيفية استخدام برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر لتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد.

وحاليا، نيورالينك في طور اختبار جهازها، الذي يهدف إلى مساعدة المصابين بإصابات في الحبل الشوكي على ممارسة أنشطة مختلفة من بينها ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحريك مؤشر الفأرة (الماوس) على جهاز الكمبيوتر المحمول.