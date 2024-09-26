إيلاف من دبلن: تقطع أيرلندا خطوات عملاقة على طريق النمو الاقتصادي، ربما أكثر من أي بلد آخر، وهذا النمو مدفوع بأرباح ومليارات ما يسمى بالاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد التكنولوجي، وكذلك استضافةمقرات الشركات العالمية العملاقة وخاصة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأدوية مع منح هذه الشركات تخفيضات ضريبية كبيرة.

يواجه جاك تشامبرز ذلك النوع من المشاكل التي يحلم بها أغلب وزراء المالية حول العالم، فهو أمام "معضلة جميلة" تسمى "إدارة التوقعات المرتفعة".

ومع اقتراب موعد الميزانية الأيرلندية بعد أسبوع وتوقع إجراء انتخابات مبكرة بعد فترة وجيزة، فإن الرجل المسؤول عن مالية البلاد لديه أموال أكثر مما يستطيع إنفاقه.

ثروات أيرلندا على وشك النمو بمقدار 14.1 مليار يورو أخرى . ويرجع الفضل في ذلك إلى حكم محكمة الاتحاد الأوروبي المفاجئ الذي يجعل الأيرلنديين بأخذون الأموال المتنازع عليها منذ فترة طويلة من عملاق التكنولوجيا أبل وفقاً لتقرير نشرته "بوليتيكو".

وهي عائدات الضرائب التي فشلت شركة آيفون العملاقة في دفعها على الأرباح العالمية المكتسبة خارج الولايات المتحدة من عام 2004 إلى عام 2014، والتي طالبت بها الشركات التابعة لشركة أبل في عام 2014. أيرلندا.

وسوف يدرج تشامبرز هذه المكاسب الهائلة عندما يقدم ميزانية 2025 إلى المشرعين في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، وهي نقطة الانطلاق غير الرسمية للحملة الانتخابية التي يتوقع معظم السياسيين والمراقبين حدوثها بحلول تشرين الثاني (نوفمبر ).

ويبدو من المرجح أن تؤدي إضافة هذا المبلغ إلى الميزانية العمومية للبلاد إلى إنتاج فائض غير مسبوق في الميزانية يتجاوز 20 مليار يورو - أكثر من 3700 يورو لكل رجل وامرأة وطفل في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5.4 مليون نسمة.

ومع ذلك، يصر قادة الحكومة على أن مليارات أبل لن تغير خططهم لتقديم ميزانية تحظى بالتصويت - لأن أيرلندا لديها بالفعل ما يكفي من الأموال لإنفاقها بشكل مسؤول أو متهور كما تريد.

إيرلندا مقر الشركات العالمية العملاقة

الجهود التي بذلت على مدى العقد الماضي في بروكسل وواشنطن لإجبار الشركات المتعددة الجنسيات على دفع المزيد من الضرائب، دفعت تلك الشركات عن غير قصد إلى مضاعفة استثماراتها في أيرلندا، وجني جبال متزايدة من الأرباح من خلال عملياتها هنا.

في عام 2015، واستجابة لتدقيق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حولت شركة أبل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها إلى الشركات الأيرلندية الخاضعة للضرائب - وهو تحول ذو قيمة كبيرة على الورق لدرجة أنه تسبب في تسجيل أيرلندا معدل نمو بنسبة 32.4% في ذلك العام، وهذا هو "الاقتصاد الجني" لأنه لا علاقة له بالواقع أو المنطق المجرد.

أدى وضع ملكية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في أيرلندا إلى إنشاء إعفاءات ضريبية أيرلندية متكررة وألزم وحدات Apple الأخرى خارج الولايات المتحدة بدفع رسوم على مبيعات الأجهزة إلى "المالك" الأيرلندي للتكنولوجيا، والذي بدوره دفع معدلات ضرائب منخفضة على هذه الأرباح المحولة إلى أيرلندا.

"الاقتصاد الجني"

عندما أصدر الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب والجمهوريون تشريعًا في عام 2017 يستهدف الإيرادات الأجنبية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، شجعت القواعد الجديدة المزيد من الشركات الأمريكية على تحويل أصولها من الملاذات الضريبية الصفرية في منطقة البحر الكاريبي إلى أيرلندا منخفضة الضرائب ، حيث يبلغ المعدل الرئيسي على أرباح الشركات بنسبة 12.5 % تناسب متطلبات خطة ترامب بحد أدنى 10.5 في المائة على الأرباح المحجوزة في الخارج.

وأخيرًا في عام 2021، عندما ضغطت إدارة جو بايدن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل مشترك لإجبار الدول منخفضة الضرائب مثل أيرلندا على رفع معدلاتها بحيث تقترب من المعايير الدولية، صمد الأيرلنديون حتى وحصلت على التزام بالحد الأقصى لهذه الزيادة بنسبة 15%.

وقد تم تطبيق هذا التغيير في أيرلندا في الأول من كانون الثاني (يناير)، مما أدى إلى زيادة المبالغ التي تدفعها هنا أكثر من 1800 شركة متعددة الجنسيات ، معظمها أمريكية.

لم يتم الإبلاغ عن أي نزوح جماعي ردًا على ذلك، حيث تواصل IDA Ireland ، وهي الوكالة الحكومية المكلفة بجذب الشركات الأجنبية والاحتفاظ بها هنا، الإعلان عن الفوز تلو الآخر.

يُعتقد أن شركة أبل اليوم هي، إلى حد بعيد، أكبر دافعي الضرائب في أيرلندا في الطبقة العليا التي تشمل المقرات الأوروبية لشركات مايكروسوفت، وغوغل، وميتا، وغيرها في مدينة غالواي الغربية.

وتتجمع شركات فايزر وإيلي ليلي وميرك ومعظم شركات الأدوية الأمريكية الكبرى الأخرى في مدينة كورك بجنوب غرب البلاد، والتي تعد أيضًا موطنًا لشركة أبل وقوتها العاملة الأيرلندية التي يبلغ عددها 6000 موظف.

الخوف من تغير المعادلات

ولطالما حذرت وزارة المالية وخبراء الاقتصاد الخارجيون من المخاطر التي يفرضها اعتماد أيرلندا على حفنة من كبار أصحاب العمل في الولايات المتحدة، الذين قد يودعون ممتلكاتهم في أماكن أخرى إذا تغيرت القواعد الضريبية الأميركية مرة أخرى بما يصب في غير صالح أيرلندا. لكنهم توقفوا عن إصدار توقعات بأن عائدات الضرائب على الشركات محكوم عليها بالانخفاض - لأنها تواصل تسجيل مستويات قياسية.

ساعدت دفعة كبيرة غير متوقعة من شركة أبل في شهر آب (أغسطس) على تحقيق خزينة ضرائب الشركات التي من المتوقع أن تقترب، إن لم تكن أعلى، من 30 مليار يورو هذا العام.

سيكون هذا أعلى بكثير من الرقم القياسي لعام 2023 البالغ 23.6 مليار يورو وأعلى سبع مرات مما كان عليه قبل عقد من الزمن – ولن يشمل حتى أمر الاتحاد الأوروبي بشأن تحصيل الضرائب المتأخرة لشركة أبل.