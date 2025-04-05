إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الصين "لعبت الخطوة الخاطئة" و"أصيبت بالذعر" عندما فرضت رسوما جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، لقد أصيبوا بالذعر، ولا يمكنهم تحمل ذلك".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن مجلس الدولة الصيني فرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن هذه الخطوة جاءت ردا على سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت إن "تصرفات الولايات المتحدة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية، وتقوض بشكل خطير حقوق ومصالح الصين المشروعة، وتشكل مثالا نموذجيا للتنمر أحادي الجانب".

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الصينية الجديدة حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.