إيلاف من القدس: غادر ما يقرب من 2000 مليونير إسرائيل في العام الماضي، لأسباب تتعلق بعدم الاستقرار والحروب التي لا تتوقف، وانتقلوا إلى مدن أكثر ثراءً واستقراراً حول العالم، وجاءت تل أبيب وهرتسليا في المركز السابع والأربعين في قائمة المدن الجاذبة للمليونيرات والمليارديرات، حيث يعيش فيهما 76 ثرياً تقدر قيمة ثرواتهم بأكثر من 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 9 مليارديرات.

وانخفض عدد المليونيرات في تل أبيب وهرتسليا إلى 22600 في عام 2024، مقارنة بـ 24300 في العام السابق (2023)، بحسب تقرير أصدرته شركة "هنلي آند بارتنرز" الثلاثاء.، وقد تم إعداد التقرير بالتعاون مع شركة الأبحاث والتحليل العالمية New World Wealth.

ويأتي التراجع في عدد أصحاب الملايين في إسرائيل ، والذي يرجع جزئيا إلى رحيل 1700 فرد ثري من إسرائيل في العام الماضي، في وقت تشهد فيه مدن أخرى حول العالم نموا مذهلا في عدد سكانها الأثرياء، بحسب التقرير.

في تصنيف أغنى مدن العالم، احتلت تل أبيب وهرتسليا معًا المركز السابع والأربعين، حيث تضم 76 ثريًا تُقدر ثرواتهم بأكثر من 100 مليون دولار، بالإضافة إلى تسعة مليارديرات. ورغم أن العقد الماضي شهد نموًا بنسبة 25% في عدد أصحاب الملايين، إلا أن هذا يُمثل تباطؤًا ملحوظًا مقارنةً بالعقد السابق، حيث بلغت الزيادة 45%.

الصدارة لمدينة نيويورك

تتصدر نيويورك الترتيب العالمي، بعدد قياسي من المليونيرات يبلغ 384,500 نسمة، منهم 818 شخصًا بثروات تتجاوز 100 مليون دولار، و66 مليارديرًا، وفقًا للتقرير. وتليها منطقة خليج سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، التي تضم سان فرانسيسكو ووادي السيليكون، حيث تضم 342,400 مليونير و82 مليارديرًا، وهو أعلى عدد من المليارديرات في مدينة واحدة، ربما في ضوء ارتباط المدينة بعالم التكنولوجيا المتقدمة.

تُظهر بيانات التقرير أن الولايات المتحدة تُعدّ مركزًا رئيسيًا للأثرياء، حيث صُنّفت 11 مدينة ضمن قائمة أفضل 50 مدينة، بما في ذلك لوس أنجلوس (220,600 مليونير)، وشيكاغو (127,100)، وهيوستن (حوالي 82,000). وتأتي طوكيو في المركز الثالث مع 292,300 مليونير، وسنغافورة في المركز الرابع مع 242,400 مليونير.

القفزة الأكبر لدبي

حققت دبي أكبر قفزة في تصنيف هذا العام مقارنةً بالعام السابق، حيث انتقلت من المركز الحادي والعشرين في عام 2023 إلى المركز الثامن عشر في عام 2024، مع 81,200 مليونير، منهم 237 بثروات صافية تزيد عن 100 مليون دولار، و20 مليارديرًا. وشهدت نموًا مذهلاً بنسبة 102% في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي.

من المثير للاهتمام أن موناكو، المُصنّفة عاصمةً للثروات في العالم، تتمتّع بمتوسط ​​ثروة صافية استثنائي للفرد الواحد، يتجاوز 20 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 40% من سكانها من أصحاب الملايين. وبلغت أسعار العقارات في الإمارة رقمًا قياسيًا بلغ 38,800 دولار أمريكي للمتر المربع.

وتوقع التقرير أن تضاعف دبي وأبو ظبي خلال العقد المقبل عدد الأثرياء الذين يملكون أكثر من 100 مليون دولار، وذلك بفضل السياسات الضريبية المواتية وتحولهما إلى مراكز مالية عالمية.