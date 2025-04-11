إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على حوالي 3.5 مليار دولار يوميا بعد فرض الرسوم الجمركية على الواردات.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع مجلس الوزراء معلقا على إيرادات البلاد من تطبيق الرسوم الجمركية: "الرقم يبلغ على الأرجح 3.5 مليار دولار يوميا"، مضيفا أنه "سعيد جدا" بالأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة.

وانعكس تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل مباشر على الأسواق المالية والبورصات العالمية، وعلى وجه الخصوص بعد رد الصين برفع الرسوم على الواردات الأمريكية بنسبة 34% ثم وصلت النسبة إلى 84%.

يذكر أن منظمة التجارة العالمية قدّرت أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة تصل إلى 80%، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.

وجاء في بيان لمديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، يوم الأربعاء، أن "تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يشكل خطرًا جسيمًا يتمثل في انكماش حاد في التجارة الثنائية. فتشير توقعاتنا الأولية إلى أن التجارة السلعية بين هذين الاقتصادين قد تتراجع إلى 80%".

وحذرت مديرة منظمة التجارة العالمية من أن التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية على الاقتصاد الكلي لن تقتصر على الولايات المتحدة والصين، وإنما ستمتد إلى دول أخرى، مضيفة أن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين قد يؤدي إلى انخفاض طويل الأمد بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بزيادة التعريفات على بكين.

وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" أن ذلك جاء بعدما رفع ترامب نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الواردات الصينية بنسبة 20 بالمئة، المتعلقة بمواجهة تدفق مخدر "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة.