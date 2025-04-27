إيلاف من نيويورك: خلال أول 100 يوم من إدارته الثانية، كان الرئيس دونالد ترامب مشغولاً بشكل لا يصدق، حيث نفذ تغييرات كبرى من فرض الرسوم الجمركية إلى استهداف مبادرات التنوع .

لكن الأميركيين منقسمون حول ما إذا كانت هذه التغييرات جيدة أم لا، وفقاً لمسح حديث أجرته صحيفة نيويورك تايمز ومعهد سيينا كوليدج للأبحاث وشمل أكثر من 900 ناخب .

وقال نحو 54% من المشاركين إنهم لا يوافقون على تعامل الرئيس مع قضايا الاقتصاد والهجرة والتجارة الخارجية والحرب بين روسيا وأوكرانيا .

وأشار الاستطلاع إلى أن 56% من المشاركين قالوا إن ترامب "ذهب بعيدا جدا" في التغييرات من فرض الرسوم الجمركية ، وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة ، وخفض القوى العاملة الفيدرالية . وعندما طلب من المشاركين وصف إدارة ترامب الثانية، وصفها 66% بأنها "فوضوية" بينما استخدم 42% كلمة "مثيرة" و59% قالوا إنها "مخيفة"، بحسب الاستطلاع.

وبشكل عام، بلغت نسبة تأييده 42%.

الأميركيون ينتقدون الاقتصاد ويؤيدون الهجرة

ورغم أن الثقة في قدرة ترامب على إدارة الاقتصاد كانت نقطة بيع رئيسية للعديد من الناخبين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، فإن 76% من المشاركين قالوا إنهم لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها مع الأمر، حسبما ذكر الاستطلاع. وفي حين قال 45% إن أموالهم الشخصية في حالة جيدة، فإن 44% يتوقعون أن يتضرروا شخصيا بسبب سياساته الاقتصادية.

وأفاد استطلاع آخر للرأي أن نحو 52% من الأميركيين يرفضون اقتراح ترامب بإرسال مواطنين أميركيين إلى السجن في السلفادور . وأفاد الاستطلاع أن نحو 47% عارضوا قرار الإدارة بإلغاء برامج التنوع والمساواة والإدماج، وعارض 58% حجب التمويل الفيدرالي عن بعض الجامعات.

شعبية ماسك أقل من ترامب

كما حصل أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك ، على نسبة تأييد منخفضة خلال فترة توليه رئاسة وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) إلى جانب ترامب.

وذكر الاستطلاع أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والمستشار الرئاسي حصلا على نسبة موافقة بلغت 35% فقط، مع انقسام المتشككين باستمرار على أساس الجنس والعمر والعرق والتركيبة السكانية التعليمية.

سأل القائمون على الاستطلاع المشاركين مرتين عن تخفيضات DOGE، مرةً بذكر اسم ماسك، ومرةً أخرى بدون ذكره، وفقًا لصحيفة التايمز. أبدى المشاركون إعجابهم بالتخفيضات عندما لم يسمعوا اسم " إيلون ماسك".

يصادف يوم الأربعاء 30 نيسان (أبريل) اليوم المائة لترامب في منصبه .