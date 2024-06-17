استمعت في احدى ساحات الحوار الى تعليق لاحد المهتمين في الاعلام. وتحدث وافاض واصفا حالة الاعلام العربي في اطاره العام. وقال إن "الاعلام العربي اعلام مراهق" وان كنت اول مرة اسمع هذا المصطلح، مشيرا الى انه لايخدم السياسات كما يفعل الاعلام الغربي "وأن اغلب العاملين فيه من غير المتخصصين او ممن لا يملكون الخبرة الكافية". واشار الى اهمية الحرب النفسية التي ترتكز على الاعلام المدرك لدوره ولتأثيره. وكرر ان هناك اعلام مراهق معللاً ذلك بان الاعلام غير الواعي والمدرك لدوره واهميته ومكانياته هو مراهق. او بعبارة ادق غير ناضج.

ومن هنا طرحت الاسئلة التالية لبعض بالمهتمين بالشأن نفسه لعلي اخلص في النهاية لمعرفة ما يثري هذا الحقل المهم :

كيف ترى دور الاعلام العربي في خدمة قضاياه المصيرية ومايخدم مصالح دوله عالميا؟

فهل العربي يحتاج حقيقة الى وقفة مع الذات وليس جلد الذات؟ .اليس من المهم أن نحدد المشكلة التي تجعل من المختصين والمهتمين غير راضين عن الاداء الاعلامي العربي في شكله العام مع ادراك الفروقات بين الوساىل والرسائل والامكانيات؟

أرى ان الموضوع طويل ومتشعب ويحتاج الى تشخيص دقيق من خلال تحليل للمضامين والاتجاهات وقياس علاقة الاعلام العربي مع واقعه وقضاياه.

وفي رأيي ان الاعلام العربي لم ينضج بعد لاسباب عديدة. ولنأخذ الاعلام اللبناني كنموذج اقدم او الاعلام المصري كنمذج اوسع في الانتشار سيقودنا المشهد الى حقيقة ان الاعلام العربي مازال بعيدا عن ادراك دوره.

والحديث في هذا كما اسلفنا يطول ويحتاج طرحه بهدوء وتامل وباحثين متخصصين….، وان كان هناك من يعتقد ان قياس التأثير يحدد مدى قوة الاعلام العربي وأنه في المسار الصحيح ،أما الدراسات وتحليل المضمون فقد تكون مكرره وتعيدنا للمريع الأول والغرق في تفاصيل لانهاية لها ولاجدوى من نتائجها واعتقد انه رأي نشاز .

ويرى العميد البحري الركن م / راشد محمد القحطاني ان "الإعلام العربي إعلام غير مراهق وتبنته جهتان بالإضافة إلى الإعلام الرسمي لكل دولة عربية :

١- إعلامي المهجر ولهم أجندة لا تصلح للمشرق وفي طور الإنقراض كما انقرض شعراء المهجر وبقي منهم أصوات في هنا لندن وفي مونت كارلو محسوبة على العرب وهم موجهين سياسياً وكأداة للتغير الثقافي الغربي .

والجهة الأخرى :

الإعلام العربي المتنوع المشارب والمصادر فمنه المحافظ والمنفتح وإعلام ثورات وهو ثري محتوى ومحدود قدرات وغلب عليه طابع التبعية ثم إبتلي الإعلام العربي بدعاة متطرفين وعلمانيين ثم إعلام الثروات وفق مصالح الملاك وظهر إعلام الغوغاء والتلميع ولم تظهر وكالة أنباء عربية ذائعة الصيت " .

وهناك طرح اخرى للدكتور سعود الغربي اذ يرى " مصطلح الإعلام المراهق هو محاولة لتشخيص وتحليل الحالة الإعلامية في الوطن العربي بشكل عام حيث ان هذا الإعلام متشابه ومتأثر ببعضه البعض، وكما أشير بأن الإعلام المراهق تأخذ من هذا الوصف ما يعبر عنه بعدم النضوج وقائم على الاندفاع والتهور والاستعجال، ويتجاوز فعله دون أن يشعر بأنه على وجهة من التيه أو تم بخطوات غير مدروسة جيداً،

لا شك أن هذا المصطلح يتطلب الدراسة والتمحيص والتأطير النظري والعلمي الرصين لتأصيله، وهو مماثل للكثير من المصطلحات الإعلامية التي اطلقها باحثون عرب مثل مصطلح الغوغائية والتخمة الإعلامية وغيرها من الفرضيات التي طرحها الباحثون العرب ولاتزال تحتاج الكثير من البحث العلمي والدراسات المسحية الاستقصائية حتى تمحص هذه المصطلحات وتجعلها مؤثرة الوقع على الخريطة العلمية الإعلامية، وتدفع بها كمنهجيات لمعالجة حالات الإعلامي وتقويم حالته للأفضل لأداء رسالة والقيام بواجبه كما يجب عليه ويعول" . وهنا نظرة مختلفة الى حدٍ ما للواء م / محمد عبدالرحمن الوابل من توقعه بان "الاعلام العربي احيانا اعلام تضليلي وظاهرة صوتيه كاحمد سعيد ابان حرب الايام الستة مع اسرائيل واحيانا اعلام تخدير واحيانا اعلام تأليب للراى العام من دون هدف غير ناضج " .

واختم مقالي هذا بما ذكره لي شخصياً الاعلامي البريطاني الجنسية المحرر بقناة bbc الشهيرة الاستاذ نادر عبدالعظيم اذ يقول " الإعلام المراهق ليس نعت سيء بل هو بداية للإعلام الذي سيأتي عليه يوم و ينضج و سبيل المثال على ذلك حالة الإعلام السعودي الذي اخذ من تجارب سابقة و استطاع الان ان يكون اداه مؤثرة في محيطه الداخلي و العربي و لعل ما يقوم به وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري من دعم أدوات الإعلام دور كبير في ان يتحول هذا الإعلام المراهق إلى ناضج يقود مسيرة الإعلام السعودي إلى تحقيق الأهداف المرجوة و يكفي ان ندلل على ما قامت به المملكة خلال الاشهر الماضية من دعم كبير للاعلاميين السعوديين تجلى في منتدى السعودية للإعلام والذي ضم كوكبة من اقطاب الإعلام.".