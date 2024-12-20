في تحول مفاجئ للأحداث هذا الشهر، تم إخراج نظام الأسد، الذي دام لعقود من الحكم في سوريا، مما أدى إلى طرد القوات الإيرانية ونفوذها وتحييد أي وجود لحزب الله – وبالتالي خلق فرصة غير مسبوقة للبنان والمنطقة.

المرحلة الآن مهيأة لتحول عميق، حيث تم إغلاق الطريق أمام لبنان ليكون ساحة حرب لإيران، ولم تعد سوريا ممرًا للصواريخ والذخيرة والوكالات الإيرانية.

تمامًا كما أن سوريا ستشهد الآن تغيرات دراماتيكية، يجب على لبنان اغتنام هذه اللحظة لاستعادة سيادته. حان الوقت لاجتثاث التدخلات الإيرانية والسورية وتفكيك قبضة حزب الله القاتلة على البلاد.

المسيحيون والسنة والدروز والشيعة المعتدلون من جميع شرائح الحياة يمكنهم استعادة ما هو لهم. مع الدعم الدولي الصحيح والمبادرات من داخل قيادة لبنان التجارية والمدنية، يمكن أن يعود البلد ليكون دولة مزدهرة – وليس دولة تحكمها منظمة إرهابية خدمت كوكيل إيراني، متعاونة مع الأسد، وحليفة رئيسية لحماس. تلك المنظمة التي أطلقت نحو 20,000 صاروخ على إسرائيل في غضون 14 شهرًا، مع العديد من الهجمات على مجتمعنا في الشمال، مما دفع إسرائيل للرد باستهداف معاقل حزب الله وقيادته في جنوب لبنان.

بينما يخرج لبنان وإسرائيل من هذا الصراع المدمر الذي دام 14 شهرًا وفصل دموي في تاريخ بلداننا، حان الوقت لكتابة فصل جديد.

إلى شعب لبنان – رواد الأعمال الاجتماعيين والتجاريين، قادته الذين لا يزال لديهم إيمان ببلد كان يُعرف يومًا ما بـ "سويسرا الشرق" – إلى أولئك الذين يؤمنون بإمكانات لبنان في الإحياء، أدعوكم إلى تشكيل شراكة جديدة مع المجتمع التجاري والتكنولوجي في إسرائيل.

رسالتي بسيطة لكنها عاجلة: استعيدوا بلادكم. كونوا حكومة شاملة وطوروا رؤية للبنان تسمح لاقتصاده ومجتمعه بالازدهار. قاوموا حزب الله – ليس من أجل إسرائيل، ولكن من أجل بقاء لبنان.

لقد استخدم حزب الله لبنان كوسيلة لطموحات إيران، وكان وجوده طوقًا خانقًا على سيادة البلاد. المنظمة الإرهابية لا تمثل مستقبل لبنان؛ بل تخدم مصالح خارجية جرّت لبنان إلى صراعات ونزاعات لا نهاية لها.

إسرائيل لا توجد لديها نزاعات إقليمية مع لبنان. كانت صراعاتنا السابقة متجذرة في دفاعنا عن أنفسنا ضد العدوان الذي نشأ من أرضكم – أولًا من منظمة التحرير الفلسطينية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ثم حزب الله الذي جمع صواريخ في لبنان أكثر مما تملكه العديد من الدول الأوروبية.

لقد حان الوقت لتفكيك هذا الترسانة وتحرير لبنان من أن يكون ساحة معركة من أجل الهيمنة.

إلى اللبنانيين الموهوبين والمبدعين والديناميين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم: بلدكم بحاجة إليكم الآن أكثر من أي وقت مضى. يمكنكم استعادة لبنان كدولة ذات سيادة ومزدهرة. إذا اخترتم هذا المسار، فإن العديد منا في إسرائيل سيكون مستعدًا لدعمكم. لقد شهدنا ثمار الشراكات مع دول مثل الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والأردن، وأيضًا السعودية بشكل متزايد. هذه الشراكات توضح ما يمكن تحقيقه عندما يضع الجيران التعاون فوق الصراع.

لبنان أيضًا يمكنه رسم مثل هذا المسار.

إلى المجتمع الدولي – إدارة بايدن وترامب، إلى صديقي العزيز في فرنسا إيمانويل ماكرون، وآخرين: لبنان بحاجة إلى دعمكم لتحرير نفسه من قبضة حزب الله. يحتاج الجيش اللبناني إلى الدعم لتحييد آلاف الصواريخ والمتفجرات والمنشآت العسكرية التي يواصل حزب الله تشغيلها. كما يحتاج إلى حماية ضد تدفق الأسلحة من إيران. خطة شاملة – "خطة مارشال" للبنان – ضرورية لإعادة بناء البلد واستقراره على مدى العقد القادم.

على الحدود الشمالية لإسرائيل، نحن نتخذ بالفعل خطوات لتعزيز التعاون. لقد أنشأنا مركزًا لتكنولوجيا الأغذية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا المناخ، يركز على الابتكار الزراعي. يمكن للبنان، الذي يتمتع بإرث زراعي غني، أن يصبح شريكًا رئيسيًا في مثل هذه المبادرات.

لنستكشف طرقًا لدمج الجهود عبر الحدود. إذا كان اللقاء على أرض محايدة أسهل، فإن باريس ونيويورك تقدمان فرصًا لبدء هذا الحوار.

لبنان لديه إمكانات لبداية جديدة – واحدة محررة من ظل حزب الله وتأثير إيران. هذه اللحظة تتطلب شجاعة وقيادة ورؤية. نحن الإسرائيليون مستعدون لدعم رحلتكم نحو مستقبل أفضل للبنان والمنطقة.

معًا، يمكننا إضفاء الأمل، وإعادة بناء الثقة، وخلق الفرص التي تعود بالفائدة على الجميع. الخيار لكم. الوقت الآن.

* أرئيل مارغاليت، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي JVP ومدينة مارغاليت الناشئة، هو أحد المهندسين الرئيسيين لمشهد التكنولوجيا في إسرائيل.