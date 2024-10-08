شهد برلمان النظام الإيراني يوم الأربعاء 2 تشرين الأول (أكتوبر) مرة أخرى احتجاجات من قبل أعضائه، الذين عبروا بالهتافات ورفع قبضاتهم عن امتنانهم للحرس الثوري على هجومه الصاروخي الأخير. كان هذا المشهد يذكرنا بجلسة البرلمان في 29 أيلول (سبتمبر)، بعد مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، ولكن بنبرة مختلفة. تميزت جلسة 29 أيلول (سبتمبر) بالإحباط والاحتجاج على عدم التحرك بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية والتصعيد إلى نصر الله. ومع ذلك، تميزت الاحتجاجات في جلسة 2 تشرين الأول (أكتوبر) بالفرح بسبب الضربة الصاروخية والشعور بالوحدة.

ومع ذلك، عندما ألقى بعض أعضاء البرلمان كلمات خلال نفس الجلسة، أصبح من الواضح أنه تحت هذه القشرة الرقيقة من الوحدة، كان هناك صراع داخلي مكثف. لقد شن النائب علي أصغر نخعي راد هجوماً عنيفاً على رئيس النظام مسعود بزشكيان بسبب تصريحاته في نيويورك، قائلاً: "يتحدث الرئيس في الأمم المتحدة عن استعدادنا للتخلي عن الأسلحة، وبينما يعترف بنفسه بأنه لا يفهم السياسة، فإنه ينخرط في مقابلات وخطب مرتجلة. إن تصريحاته المتهورة وغير التقليدية، والتي تنبع من الضعف، تؤذي قلوب الشعب الإيراني. إنه يتمسك بنفس الدبلوماسية التوسلية التي فشلت لمدة ثماني سنوات مريرة، وكما قال المرشد الأعلى، فإن الحكومة التي نفذت هذه السياسات يجب أن تكون درساً للإدارات المستقبلية. إنه يسعى إلى لقاء المسؤولين الغربيين ويتسامح مع الإهانات من بعض الساسة الغربيين من الدرجة الثانية. علاوة على ذلك، في الرد على سؤال أحد الصحفيين حول الاستعداد للتفاوض مع إيران، بدلاً من "لا" واضحة لا لبس فيها، أرجأ إلى إثبات الأخوة الأميركية".

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وفي غضون ذلك، في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر)، أشارت صحيفة "شرق" التي تديرها الحكومة في مقال نشره الفصيل الإصلاحي في النظام إلى مقطع فيديو لمحادثة هاتفية "ودية" بين قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي وبزشكيان بعد الضربة الصاروخية. ووصف المقال المحادثة بأنها "ترياق للمحتوى السام الذي انتشر على مدار الأسبوع الماضي"، والذي كان يهدف إلى خلق صدع كبير بين الحكومة والحرس الثوري الإيراني، و"حتى أبعد من ذلك". ومع ذلك، يكشف المقال نفسه عن تناقضات وانقسامات عميقة بين أعضاء البرلمان والحرس الثوري الإيراني، حيث جاء فيه: "أولئك الذين ادعوا أنهم مدافعون عن القادة الميدانيين لم يترددوا في السخرية وانتقاد هؤلاء القادة أنفسهم. ووصل الأمر إلى حد زعمهم أن "القادة العسكريين لا يستمعون". ويستمر المقال في ذكر أن أحد أعضاء البرلمان المقربين من سعيد جليلي نشر على موقع X: "من تسبب في اغتيال السيد حسن نصر الله بتحديه أمر المرشد ووقف عملية الانتقام للشهيد (إسماعيل) هنية؟".

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في 29 أيلول (سبتمبر)، ردت وكالة أنباء "انتخاب" الحكومية على هذا السؤال، وكتبت: "رد نجل الرئيس على أمير حسين ثابتي، المستشار المقرب من سعيد جليلي، الذي زعم أن الرئيس منع رد إيران على اغتيال الشهيد هنية. وكان ثابتي قد غرد: "بينما أقدر موقف السيد [علي] مطهري الجيد، أطلب من السيد مطهري أن يذكر على وجه التحديد من خدعته أميركا، ومن خلال تحدي أمر المرشد ووقف العملية للانتقام للشهيد هنية، تسبب في اغتيال السيد حسن نصر الله؟ لماذا يدفع 80 مليون إيراني وجبهة المقاومة ثمن سذاجة قلة؟".

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نشر مطهري على X: "تردد إيران في الرد على اغتيال هنية في طهران، بينما كان العالم ينتظر رد إيران، شجع النظام الصهيوني على اغتيال حسن نصر الله أيضًا. لقد خدعتنا أميركا، التي استمرت في إرسال الرسائل قائلة: "لا تضربوا، سنقيم وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل".

وهكذا، في المستنقع المميت للحرب الذي يبتلع الآن دعاة الحرب، تستمر الخلافات داخل النظام في الاشتعال بعد الضربة الصاروخية.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال جلسة البرلمان في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر)، أعاد نخعي راد فتح قضية تعيين وزير الخارجية السابق جواد ظريف نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية، معلنًا أن ذلك "محظور وباطل" استنادًا إلى قوانين النظام. كما ذكّر بزشكيان بقانون النظام الذي ينص على أن "المجرم أو المجرمين سيعاقبون بموجب القانون الجنائي الإسلامي".