رحم الله الفقيد الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الذي كان طيب المعشر، خفيف الظل، عفيف اليد واللسان، سريع النكتة، مخلصاً لوطنه وأمته ومهنته.

أدى الأمانة على خير وجه وقال رأيه من دون مواربة، سبقته سمعته العطرة عند تلاميذه ثم عند رؤسائه، ومن أصدقائه الذين يعتد بآرائهم عنه المرحوم الفقيه محمد طلعت الغنيمي، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة الإسكندرية والمتعاقد لعدة سنوات في فترات مختلفة مع وزارة البترول في الرياض، الذي ما فتئ يثني عليه وعلى ثقافته القانونيَّة.

قانوني تلقى دراسته في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفرد، وعاصر العديد من التطورات الإدارية في وطنه المملكة العربية السعودية، وترك بصماته على الكثير من القوانين والأنظمة التي ساعدت في تكوين وبلورة شخصية المملكة الحديثة.

رحمه الله وتقبله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.