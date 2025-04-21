مع انطلاق موسم جديد من سباقات الفورمولا 1، تردد تصريح لافت من هيلموت ماركو، المستشار الرياضي لفريق ريد بُل والرجل المعروف في غراتس بلقب "الطبيب"، عبّر فيه عن قلقه حيال مستقبل ماكس فيرستابن. لم يلبث أن تبِع ذلك حديث عن احتمال استراحة طويلة للسائق الهولندي، ما أثار موجة تساؤلات في أوساط المتابعين.
ماكس، الذي أصبح بطلًا للعالم أربع مرات قبل أن يبلغ الثامنة والعشرين، انتزع أول ألقابه في عام 2021، متفوقاً على السائق المخضرم لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات. ومنذ ذلك الفوز، واصل حصد البطولات حتى عام 2024، محققاً هيمنة واضحة.
نشأتُ في النمسا، حيث كان صوت احتكاك الإطارات بالإسفلت أحد أصوات الطفولة المألوفة. في كل ربيع، كانت نوافذ البيوت تُفتح على اتساعها، وتبدأ طقوس التجمع العائلي. يجلس الرجال أمام التلفاز يتابعون السباق، بينما تنشغل النساء بالأحاديث، ويملأ الأطفال المكان بحركتهم... أما أنا، فكنت أفضّل الجلوس بجانب النافذة لأرسم. لا تزال تلك الذكريات عالقة في ذهني، والطنين المتصاعد من صوت السيارات "ووم ووم ووم" يصدح من التلفاز في الغرفة المجاورة.
هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى جدة، ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية، حيث يتوافد محبّو الفورمولا 1 من مختلف أنحاء العالم لمتابعة السباق المنتظر على حلبة الشوارع.
أعترف أنني ابتعدت لفترة عن متابعة الرياضة، وعدت إليها بفضل وثائقي "Drive to Survive" الذي عرضته منصة نتفليكس، في فترة كنت أقضيها في مشاهدة متواصلة قبل جائحة كوفيد. لكن يبدو أن هيلموت ماركو – العقل الاستراتيجي وراء نجوميّة فيرستابن وسيباستيان فيتيل – لم يكن من المعجبين بذلك الإنتاج. ربما لأن الوثائقي قدّم ماكس في صورة "المنافس الشاب الذي يحب الجمهور أن يكرهه"، فقط لخلق إثارة درامية وزيادة عدد المشاهدات.
بعيداً عن الحبكة التلفزيونية، لا يمكن إنكار أن الوثائقي ساهم في تقريب رياضة الفورمولا 1 إلى جمهور جديد واسع النطاق. إلا أنه – من وجهة نظري – لم يُنصف شخصية ماكس، الذي أراه من أكثر الأشخاص تواضعًا وأدبًا ممن عرفتهم. والأمر نفسه ينطبق على خطيبته كيلي بيكيه، ابنة بطل العالم البرازيلي الشهير نيلسون بيكيه، والتي تنتظر اليوم طفلهما الأول.
هل يمكن أن تكون هذه اللحظة العائلية السبب في الحديث عن "عام استراحة"؟ بالنسبة لي، لا أرى في ذلك أكثر من شائعات. فبيرستابن قادر تماماً على خوض تجربة الأبوة دون أن يتخلى عن لقبه العالمي، بل وقد يضيف لقب 2026 إلى سجله إذا واصل انتصاراته هذا الموسم.
في النهاية، قد تكون السباقات سريعة، لكن الذكريات التي تخلقها تبقى، سواء كانت على مضمار حلبة في جدة... أو على ورقة رسم في ريف النمسا.
By: Sara Von Kienegger
Did the doctor of motorsport really say he’s worried about Max Verstappen’s future? And now there's even talk of a sabbatical year?
A four-time world champion by the age of 27, Max clinched his first title in 2021—beating seven-time champion Lewis Hamilton—and continued his reign through 2024, winning consecutively year after year.
Growing up in Austria, the sound of burning rubber on asphalt always reminds me of home. When spring arrives, people open their windows wide. Families gather in the farmhouse parlour. The men sit in front of the TV, the women chatter away, and the kids play—while in my case, I would draw.
I still remember those childhood moments vividly: the high-pitched whm whm whm of cars zooming by, echoing from the TV.
"This weekend, all eyes are on Jeddah—the second-largest city in Saudi Arabia—as F1 fans from around the world tune in for the action."
I must admit, I only got back into the sport because of the Netflix documentary ( during my days pre-covid binging ) —though Helmut Marko, the doctor - as Grazers like to refer to him is the Head of the Red Bull Driver Development Program and the man behind two world champions: Sebastian Vettel and Max Verstappen, isn’t much of a fan. Could it be because four times World Champion Max was portrayed as the younger rival, whom fans loved to hate, just to stir things up and boost views? Regardless of the twisted drama, Netflix did manage to bring the world of motorsport to a much broader audience but failed to portray Max as one of the nicest, most humble persons I’ve encountered. The same goes for his fiancée—none other than Kelly Piquet, daughter of the legendary Brazilian multiple-time champion, Nelson Piquet. She’s now expecting Max’s first child, might that be the reason behind the rumoured “break year”? Personally, I think it’s all nonsense. He can absolutely handle fatherhood while still holding the world champion title for the 2026 season—if he wins this one too, of course.
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