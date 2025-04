مع انطلاق موسم جديد من سباقات الفورمولا 1، تردد تصريح لافت من هيلموت ماركو، المستشار الرياضي لفريق ريد بُل والرجل المعروف في غراتس بلقب "الطبيب"، عبّر فيه عن قلقه حيال مستقبل ماكس فيرستابن. لم يلبث أن تبِع ذلك حديث عن احتمال استراحة طويلة للسائق الهولندي، ما أثار موجة تساؤلات في أوساط المتابعين.



ماكس، الذي أصبح بطلًا للعالم أربع مرات قبل أن يبلغ الثامنة والعشرين، انتزع أول ألقابه في عام 2021، متفوقاً على السائق المخضرم لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات. ومنذ ذلك الفوز، واصل حصد البطولات حتى عام 2024، محققاً هيمنة واضحة.



نشأتُ في النمسا، حيث كان صوت احتكاك الإطارات بالإسفلت أحد أصوات الطفولة المألوفة. في كل ربيع، كانت نوافذ البيوت تُفتح على اتساعها، وتبدأ طقوس التجمع العائلي. يجلس الرجال أمام التلفاز يتابعون السباق، بينما تنشغل النساء بالأحاديث، ويملأ الأطفال المكان بحركتهم... أما أنا، فكنت أفضّل الجلوس بجانب النافذة لأرسم. لا تزال تلك الذكريات عالقة في ذهني، والطنين المتصاعد من صوت السيارات "ووم ووم ووم" يصدح من التلفاز في الغرفة المجاورة.



هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى جدة، ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية، حيث يتوافد محبّو الفورمولا 1 من مختلف أنحاء العالم لمتابعة السباق المنتظر على حلبة الشوارع.



أعترف أنني ابتعدت لفترة عن متابعة الرياضة، وعدت إليها بفضل وثائقي "Drive to Survive" الذي عرضته منصة نتفليكس، في فترة كنت أقضيها في مشاهدة متواصلة قبل جائحة كوفيد. لكن يبدو أن هيلموت ماركو – العقل الاستراتيجي وراء نجوميّة فيرستابن وسيباستيان فيتيل – لم يكن من المعجبين بذلك الإنتاج. ربما لأن الوثائقي قدّم ماكس في صورة "المنافس الشاب الذي يحب الجمهور أن يكرهه"، فقط لخلق إثارة درامية وزيادة عدد المشاهدات.



بعيداً عن الحبكة التلفزيونية، لا يمكن إنكار أن الوثائقي ساهم في تقريب رياضة الفورمولا 1 إلى جمهور جديد واسع النطاق. إلا أنه – من وجهة نظري – لم يُنصف شخصية ماكس، الذي أراه من أكثر الأشخاص تواضعًا وأدبًا ممن عرفتهم. والأمر نفسه ينطبق على خطيبته كيلي بيكيه، ابنة بطل العالم البرازيلي الشهير نيلسون بيكيه، والتي تنتظر اليوم طفلهما الأول.

هل يمكن أن تكون هذه اللحظة العائلية السبب في الحديث عن "عام استراحة"؟ بالنسبة لي، لا أرى في ذلك أكثر من شائعات. فبيرستابن قادر تماماً على خوض تجربة الأبوة دون أن يتخلى عن لقبه العالمي، بل وقد يضيف لقب 2026 إلى سجله إذا واصل انتصاراته هذا الموسم.



في النهاية، قد تكون السباقات سريعة، لكن الذكريات التي تخلقها تبقى، سواء كانت على مضمار حلبة في جدة... أو على ورقة رسم في ريف النمسا.

Original article