قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف: أصدرت الفنانة المغربية إحسان الرگراگي، أغنية مصورة جديدة شبابية بعنوان "دابا"من كلمات و ألحان محمد نصري، وتوزيع روني، إخراج محمد زاكي، و إنتاجها الخاص، و إشراف عام لمدير أعمالها بدر الدين أخلوف.
إختارت الرگراگي هذا النوع من الأغاني للتقرب من الشباب أكثر، كما اختارت عنوان "دابا" لتصل بسرعة للمستمع و لإثارة الانتباه.
الأغنية في مجمل كلماتها تحفيزية حيت تعالج قصة شابة مكافحة اعتمدت على نفسها لتصل لتحقيق طموحها و تأسيس مشروعها الخاص بعد معاناة و صبر طويل.
"دابا" هي انطلاقة صيفية للفنانة المغربية، و هي تتأمل نجاحها، خصوصا بعد دعم الفنان "زهير بهاوي" الذي شجعها بنشر خبر إصدارها الاغنية والكشف عن بعض كواليس تسجيلها داخل الاستوديو، و تمنى لها التوفيق و النجاح.
التعليقات