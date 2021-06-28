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إيلاف: أصدرت الفنانة المغربية إحسان الرگراگي، أغنية مصورة جديدة شبابية بعنوان "دابا"من كلمات و ألحان محمد نصري، وتوزيع روني، إخراج محمد زاكي، و إنتاجها الخاص، و إشراف عام لمدير أعمالها بدر الدين أخلوف.

إختارت الرگراگي هذا النوع من الأغاني للتقرب من الشباب أكثر، كما اختارت عنوان "دابا" لتصل بسرعة للمستمع و لإثارة الانتباه.

الأغنية في مجمل كلماتها تحفيزية حيت تعالج قصة شابة مكافحة اعتمدت على نفسها لتصل لتحقيق طموحها و تأسيس مشروعها الخاص بعد معاناة و صبر طويل.

"دابا" هي انطلاقة صيفية للفنانة المغربية، و هي تتأمل نجاحها، خصوصا بعد دعم الفنان "زهير بهاوي" الذي شجعها بنشر خبر إصدارها الاغنية والكشف عن بعض كواليس تسجيلها داخل الاستوديو، و تمنى لها التوفيق و النجاح.

