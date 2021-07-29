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دبي: أطلق الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان "بنلتقي" من كلمات الشاعر محمد القاسمي، ومن ألحان عبدالله ال سهل، وتوزيع موسيقي ومكس حسام كامل، و إشراف عام حسن طالب ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا.



"بنلتقي" هي بداية التعاون ما بين العبداللات وشركة تيونز آرابيا، تمهيداً للأعمال التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة ويقول مطلع الأغنية:

بنلتقي

طال الزمن ولا قصر .. لابد ما بيوم يجمعنا القدر .. أصبر وصابر وأنتظر

وإن طال ليل الإنتظار .. صدقني هالليل ب يمر .. وتشرق لنا شمس النهار

وإحذر ترى كل الحذر .. تحسبني بنسى شيء صار .. ماهو من اطباعي الغدر.

وحققت الأغنية منذ اللحظات الأولى لإطلاقها انتشاراً واسعاً على كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية، كما حظيت باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.