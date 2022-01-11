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إيلاف: فيلم جينيفر لوبيز الجديد هو أحدث إنتاجات هوليوود التي تأثرت بـتفشي فيروس COVID-19 بين فريق العمل مما دفع بالجهة المنتجة لوقف التصوير مؤقتاً.

تم التقاط صورة للمغنية والممثلة الأميركية وهي تغادر إسبانيا ليلة السبت بعد وقف مجموعة غران تصوير كناريا لفيلم "الأم" بسبب تفشي مرض كوفيد -19.

في الصور الحصرية التي حصل عليها موقع "بايج 6"، شوهدت مغنية "Let's Get Loud" وهي تستقل طائرة خاصة عائدة إلى الولايات المتحدة.

وكانت لوبيز ، 52 عامًا ، تحاول على ما يبدو أن تظل بعيدة عن الأنظار لأنها كانت ترتدي سترة من الفرو الصناعي فوق كارديجان بلون الكريم ، وسراويل رياضية.

أبقت شعرها منخفضًا ، وأخفت عينيها بزوج من النظارات الشمسية وارتدت قناعًا للوجه لحماية نفسها من فيروس كورونا.

تدور أحداث الفيلم، المقرر عرضه لأول مرة في عام 2022 ، حول قاتلة خرجت من مخبأها لحماية ابنتها أثناء الهروب من مهاجمين خطرين. فيلم الإثارة القاتل من بطولة جوزيف فينيس وجايل غارسيا برنال وعمري هاردويك في كل تشكيلة.

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