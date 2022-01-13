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مستوحاة من رمح MASAI التقليدي ، أحدث إضافة إلى مجموعة مجوهرات Fullords عبارة عن سوار يجسد ذكرى الطفولة لساندرين تيبود ، المدير التنفيذي والمدير الإبداعي للدار.

يقول تيبود: ​​"لقد ولدت وترعرعت في إفريقيا وكنت معتادًا على العيش حول MASAI في قريتي. أتذكر أنني كنت مفتونًا بقوتهم وخفة وسيولة حركاتهم. هذا ما أردت إعادة إنشائه في الجوهرة، عن طريق وضع سطح ذهبي مصقول أملس مع خشونة طرف مدبب حاد.

بفضل آلية ثورية حاصلة على براءة اختراع ، يتيح لك سوار MASAI تغيير طرفه كما يحلو لك ، مما يتيح لك إمكانية إنشاء عدد لا نهائي من الأنماط المختلفة والجمع بين عدة أساور معًا.

وفقًا لقواعد الدار ، يركز Fullord دائمًا على الإبداع وتشجيع العملاء على اللعب والتجربة مع قطع Fullord الخاصة بهم: "أعتقد أن المجوهرات هي ذلك التوقيع الشخصي لمظهرك، أريد أن يرتبط زبوني عاطفيًا بمجوهراتهم ، وأن يتعايشوا معها ويجعلوها خاصة بهم".