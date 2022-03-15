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إيلاف: تسلمت الممثلة التونسية درة جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم "الكاهن" في استفتاء الجمهور من موقع وشوشة.

الكاهن تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وشارك درة بطولته النجوم اياد نصار وحسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان وفتحي عبد الوهاب وحقق نجاحاً نقدياً وجماهيرياً.

وتواصل الممثلة التونسية بهذا التكريم حصدها للجوائز حيث كرمها المهرجان الدولي لحقوق الإنسان التونسي بدرع خاص في إفتتاحه بيوم المرأة العالمي تقديراً لمشوارها الفني ونجاحها في التعبير عن المرأة العربية في أدوارها وعملها مع كبار مخرجي الوطن العربي مثل يوسف شاهين، ويسري نصر الله، ومفيدة تلاتلي، وكاملة ابو ذكري، وغيرهم.

يذكر أن درة تنتظر عرض مسلسلها " المتهمة" عبر منصة شاهد بعد شهر رمضان، وينتمي لنوعية مسلسلات السيكو دراما والإثارة والتشويق. وهو من تأليف وإخراج تامر نادي وإنتاج صادق الصباح ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم دياب وعادل كرم.

كما انتهت درة من تصوير فيلمها "جدران" والذي تقوم ببطولته مع عدد من الفنانين منهم نيقولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، وأحمد بدير. فكرة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.