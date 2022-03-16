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إيلاف: طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية من الحانه وغنائه بعنوان "أمي جنة" بمناسبة عيد الأم ، عبر من خلالها عن المشاعر الجياشة والحب الإستثنائي للأم، بكلمات معبرة قال فيها:

أمي جنة الله يقول

أمي علمتني الأصول

أمي بيها الخير اشوف

أمي دنيا وبيها اطوف

أمي دكتوره ودوا

أمي "اعز" من الهوا

أمي ما تعرف حقد

أمي أحلى من الورد

كون احوّل عمري إلها

كون آنا اموتن قبلها

أمي من نجوع ناكل من ايديها

شقد احب سوالف امي

من رحت فدوة لحچيها

ما أقلك أمي كعبه

وما أقلك بيها اطوف

بس اقلّك أمي عين

وبليّا عين شلون أشوف

وقد تعاون الجسمي فيها مع الشاعر كرار الدلفي، ومع الموزع الموسيقي زيد عادل، ومكساج وماستر: م. جاسم محمد.



