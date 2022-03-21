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إيلاف: في منطقة شعبية مصرية عتيقة في مدينة بورسعيد الساحلية الساحرة، يعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبد التواب الملقب بـ "توبة" منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثًا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته في الدراما الاجتماعية "توبة" التي تُعرض حصرياً على MBC1 و"شاهد VIP"، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، دياب، وآخرين.. من إخراج أحمد صالح، وتأليف ورشة من الكتّاب الشباب..

ماجد المصري: الشر فلسفة حياة لشخصية "سيد الاجنبي"..

يستهلّ الفنان ماجد المصري حديثه بالإشارة إلى البنية الفنية للعمل، موضحاً أنه يؤدي شخصية "سيد الاجنبي"، الشخص الذي يؤدي الشرّ وكأنه جزء أساسي من حياته اليومية، فنراه يقوم بالأعمال الخارجة على القانون ويتحايل على كل قواعد المُجتمع. ويضيف: "على الرغم من تقديمي لشخصية الشرير في أعمال مُتعددة إلا أن شخصية "سيد الاجنبي" مُختلفة تماماً في الشكل والمضمون، حيث يتصدى سيد لقناعات وأحلام توبة". ويؤكد “المصري” أن هناك مراحل كبيرة للتحضير للشخصية عمل فيها مع المخرج أحمد صالح وفريق شركة الصباح للإنتاج إضافة إلى العديد من العناصر اللازمة لرسم ملامح الشخصية وخصوصاً في إطار الملابس ومستلزمات وأدوات الشخصية ومتعلّقاتها.

صبا مبارك: فتاة شعبية بتركيبة خاصة لأول مرة في مشواري..

تؤكد الممثلة الأردنية "صبا مبارك"، التي تؤدي دور "إحسان" في العمل، أنها الفتاة الشعبية التي تظهر بشكل وصورة مُختلفة عن الصورة النمطية التقليدية التي قدمتها الدراما عموماً للفتاة في الأحياء الشعبية، فهي ابنة الطبقة البسيطة التي تضطرها الظروف للعمل في متجر والدها بعد وفاته، فنراها تبذل مجهوداً مضاعفاً للحفاظ على تاريخ والدها الناصع في الحي، وفي الوقت ذاته تعيش حالة حب من طرف واحد تجاه بطل العمل "توبة" وتتعرض لمُضايقات "سيد الاجنبي". وتوضح مبارك أن أداء دور فتاة شعبية كان بمثابة تحدٍ لها، سيما وأنها المرة الأولى التي تؤدي فيها هذا النمط من الشخصيات، وتختم بالقول: "التجربة في مجملها مميزة جداً وفريق العمل راقٍ ومتعاون سواء شركة "الصباح" للإنتاج أو المخرج أحمد صالح أو بطل العمل عمرو سعد، بالإضافة إلى أهمية عرض العمل على قنوات ومنصات MBC مما يُعدّ إضافة كبيرة لنا جميعاً لأنه يُتيح فرصة مُختلفة للمُتابعة من قبل قطاعات كبيرة من الجمهور المصري والعربي."

دياب: مشاعر مُتحجرة من "إبراهيم الدباح" تجاه شقيقة "توبة"...

يؤدي الفنان دياب شخصية "إبراهيم الدباح" الأخ غير الشقيق لبطل المُسلسل "توبة" الذي يصفه دياب بأنه "يمتلك نوازع قاسية ومشاعر متحجرة تجاه شقيقه"، ويضيف : "لدى ابراهيم الدباح وجهة نظر قد تبرر بعض تلك الأحقاد التي تدفعه لأن يتصرف بصورة غير متوقعة." وختم دياب واعدا ًالمشاهدين بالكثير من المُفاجآت التي ستكشف عنها الحلقات الأولى، والتي ستتقاطع مع شخصيات مُختلفة في الأحداث وتُساعد على ربط الخيوط معاً في تصاعد درامي شيّق.

رحاب الجمل: الجمهور قد يكره شخصية "فايزة" وقد يتعاطف مع تصرفاتها..

تقدم رحاب الجمل شخصية "فايزة" التي تصفها بالقول: "لدى فايزة خلل نفسي يتحكم في أفعالها ويدفعها للقيام بتصرفات تحمل الكثير من المُفاجآت غير المتوقعة"، وتضيف : "يستهويني أداء الشخصيات المركبة إذ يدفعني لتقديم المزيد من الطاقات الفنية". وختمت رحاب: "قد يتعاطف الجمهور مع شخصية "فايزة" وقد يكرهها بشدة، ولكنني أتمنى أن يلقى المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل تقديراً واستحساناً من الجمهور فقد بذلنا جميعاً قصارى جهدنا لنقدم عملاً مختلفاً وفريداً."