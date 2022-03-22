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إيلاف: كشفت الفنانة هند صبري عن إنتاج موسم ثاني من مسلسل "البحث عن علا" وهو من إنتاجات نتفليكس الأصلية، وحقق جزئه الأول نجاحاً كبيراً حين عرضه على المنصة العملاقة.

حيث نشرت الممثلة التونسية فيديو عبر حسابها على الإنستغرام قالت فيه: “علا عبد الصبور قصتها لسه بتبدأ…وعشان كدة لازم يكون فيه موسم ثاني من “البحث عن علا” قريبًا على نتفليكس”.

وكانت صبري قد تحدثت لإيلاف في وقت سابق عن مسلسلها الأخير، وأكدت إن العمل كان بمثابة تحدٍ لها بسبب عملها مع المنصة لأول مرة كمنتجة منفذة وليس كممثلة فقط. وأضافت بأنه يتمحور حول شخصية "علا عبد الصبور" التي سبق وظهرت في مسلسل عايزة أتجوز ولكن بعد أن كبرت وأصبحت في الأربعينات من عمرها. ولكنه ليس تكملة له أو جزء ثان منه.

يذكر أن البحث عن عُلا” هو مسلسل من ست حلقات أذاعته شبكة “نتفليكس” في أوائل فبراير من العام الجاري، وتدور قصته حول "علا" الصيدلانية التي تركت عملها لتتفرغ لزوجها وأبنائها، والتي تسير حياتها بوتيرة طبيعية حتى تفاجأ بطلب زوجها للطلاق، وتجد نفسها أمام تحد كبير، كيف ستعول نفسها وأبنائها، وكيف ستكمل حياتها كإمرأة مطلقة.

وشاركها في بطولة العمل الفنانة القديرة سوسن بدر التي تعود لأداء دور أم علا. وهاني عادل في دور زوجها هشام. كما انضم الى فريق العمل كل من ندى موسى و محمود الليثي و داليا شوقي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف من بينهم ايسرا، وشيرين رضا وخالد النبوي.