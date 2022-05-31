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إيلاف من الظهران: تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، يوم الخميس المقبل، حيث تتضمن أربع ندوات حوارية تناقش مواضيع ذات صلة بالصناعة السينمائية، تعقد جميعها على خشبة مسرح (إثراء) في الظهران، وتضم هذه الندوات مجموعة من الأكاديميين والسينمائيين والمختصين وأصحاب الخبرة.

تحمل أولى ندوات المهرجان، والتي تنطلق يوم السبت المقبل، في تمام الثامنة مساءً، عنوان "الرواية السعودية في السينما"، يتحاور من خلالها ضيوف الندوة: الأديبة والكاتبة هناء حجازي، المخرجة والكاتبة والباحثة الدكتورة سنياء الشامخي، والكاتب المهتم بالشعر والرواية عبدالله ثابت، ويدير الندوة الكاتب والإعلامي سعد الدوسري.

وتأتي الندوة الثانية تحت عنوان "مفهوم الفيلم السعودي"، يوم الأحد، الخامس من يونيو، عند الساعة الثامنة مساءً، وتستضيف كلاً من: المخرجة هند الفهّاد، أستاذ الإعلام والسينما المساعد في جامعة الملك فيصل عبدالرحمن الغنام، والكاتب والناقد السينمائي طارق الخواجي، وتديرها الباحثة والمتخصصة في الأنثروبولوجيا المرئية مروة إحسان الفقيه.

أما ندوة المهرجان الثالثة، والتي تنعقد يوم الاثنين، السادس من يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، فتناقش موضوعاً متصلاً بثيمة المهرجان في دورته الحالية، تحت عنوان "شعرية السينما وجمالياتها"، يتحدث خلالها ثلاثة متخصصون، هم: مدير مهرجان السينما المستقلة بالدار البيضاء حمادي غيروم، المدير الفني لمهرجان زيبرا للسينما الشعرية في برلين توماس ديل بيل، ونائب مدير مختبر L 'Immagine Ritrovata لترميم الأفلام وحفظها إيلينا تاماكارو، ويدير هذه الندوة الصحفية والمذيعة ومقدمة البرامج الفنية سهى الوعل.

وتختتم ندوات المهرجان يوم الثلاثاء، السابع من يونيو، في الثامنة مساءً، بندوة "ماستر كلاس" يقدمها المحامي المختص بقانون الإعلام ماتي روكنبخ، بعنوان (التعامل القانوني مع منصات البث العالمية) Dealing with global streamers.