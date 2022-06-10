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إيلاف: نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها على "الإنستغرام" فيديو من محل إقامتها بفندق "لو رويال" في منطقة الضبية ببيروت.

وكتبت تعليقاً جاء فيه :"لبنان كان واحشني جداً ولأول مرة أغيب سنتين على لبنان وانا سعيدة جدا اني هنا.. واستنوا الجديد من هنا.. من لبنان".

كذلك، نشرت صورتين من زيارة للفنان زياد الرحباني وعلّقت عليهما قائلة: "كل ما أجي لبنان من احلى الحاجات اللي بتحصللي اني باشوفك وازورك واقعد معاك وبافرح كل ما باشوفك وتزيدني ثقة في الفن وحبك وتفاؤلك بيزيدني أمل في لبنان".

والجدير بالذكر أن لطيفة والرحباني كانا تعاونا منذ سنوات في ألبوم "معلومات أكيدة" عبر مجموعة من الأغنيات ومنها "بنصّ الجو"، "أمّنلي بيت"، "معلومات مش أكيدة" وغيرها.