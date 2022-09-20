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إيلاف: بدأ العد العكسي لإفتتاح فيلم "الهيبة" الذي يختتم سلسلة مواسم الهيبة الخمسة، في صالات السينما العربية والعالمية، في خطوة هي الأكبر في توزيع فيلم سينمائي لبناني على هذا المستوى العالمي والعربي الواسع. وصولاً إلى أميركا وكندا وأستراليا في أكثر من خمسين صالة، وفي معظم الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات والأردن ولبنان ومصر وعمان وقطر والبحرين والعراق وسوريا والسودان وغيرها.

ينطلق الفيلم في مختلف الصالات السينمائية ابتداء من ٢٩ سبتمبر الحالي. ويسبقه إفتتاحات رسمية بحضور أبطال العمل والمخرج في عدة بلدان عربية.

إشارة أن فيلم "الهيبة" بطولة النجم تيم حسن، ويشاركه البطولة الممثلة القديرة منى واصف ورفيق علي أحمد وزينة مكي وسعيد سرحان ومحمد عقيل وناظم عيسى ونقولا دانيال وغيرهم، ومن إخراج سامر البرقاوي، الذي اشترك في تأليفه مع عصام بو خالد وسعيد سرحان.