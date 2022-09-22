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إيلاف: فتحت الفنانة ميريام فارس مجدداً الأبواب أمام مواهب جديدة لمشاركتها في عروضها المستقبلية في مختلف المجالات الفنية، ودعت بفيديو أطلقته عبر وسائل التواصل الإجتماعية الخاصة بها المواهب من عدة اختصاصات لإرسال موهبتهم على [email protected] ونذكر منها، الرقص المحترف، الغناء، اخراج، التوزيع الموسيقي، هندسة الصوت، هندسة الاضاءة، التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي، ادارة المسرح، تصميم غرافيك وغيرها…



نشير بالذكر ان ميريام سبق ودعمت الكثير من المواهب الشابة اللذين أصبحوا نجوماً في الفن كل في مجاله.

