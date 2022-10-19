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إيلاف: كشف المنتج اللبناني صادق الصباح عن تعاونه مجدداً مع الممثلة المصرية منة شلبي بمسلسل جديد بعنوان "علاج طبيعي" تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أبو عوف، فيما لم يعلن عن باقي أبطال العمل.

ونشر الصباح، عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه مع منة شلبي، وكتب معلقاً: "من بعد بطلوع الروح نعدكم بعون الله بعمل مميّز جديد لرمضان ٢٠٢٣ مع الساحرة منه شلبي". وأضاف "علاج طبيعي إخراج مريم أبو عوف، تأليف محمد هشام عبية".

من جانبه كشف محمد هشام عبية، مؤلف المسلسل، في تصريحات إعلامية، أن أحداث العمل "تدور في إطار اجتماعي لايت، حول صراع نفسي تمر به البطلة".

وأضاف عبية " أن المسلسل الجديد يمثل تعاونه الثالث مع منة شلبي، وهو يختلف تماما عن التجربتين السابقتين في "بطلوع الروح" و"في كل أسبوع يوم جمعة"، حيث يخلو من أجواء الصراعات والقتل بين الأبطال.

وأوضح أن مسلسل "علاج طبيعي" يتكون من 15 حلقة، وهو في مرحلة التحضيرات، حيث ما زال يواصل كتابة الحلقات.

وكانت الممثلة المصرية قد تواجدت في رمضان الماضي بمسلسل "بطلوع الروح" الذي أنتجه الصباح، وحصد جائزة "موريكس دور" كأفضل مسلسل عربي لعام 2022، فيما نالت منة شلبي جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها فيه.