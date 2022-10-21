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إيلاف: تمهيداً لصدور ألبومها الجديد مع شركة "Universal Music MENA"، أطلقت الفنّانة اللبنانية عبير نعمة الأغنية الرئيسية فيه وتحمل عنوان "بصراحة" وهي من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع وميكس وماسترينغ سليمان دميان وتسجيل استوديو جان بيار بطرس.





وعن عملها الجديد قالت :"من أحبّ الأغنيات إلى قلبي، ومن اللحظة الأولى التي سمعتها فيها لمستني بشكل كبير. أضف إلى أنّ موضوع هذه الأغنية مطروح بإطار جديد ومُختلف، وهي تُشبه القصص التي نعيشها وتُحاكي الجمهور بمُختلف أعماره".



وأضافت: الأغنية جديدة بكلّ تفاصيلها إن كان لناحية اللحن أو حتّى التوزيع الموسيقيّ القريب من البوب الأميركيّ، وأتمنّى أن تلقى أصداءً إيجابيّة عند المُستمعين".



وختمت المغنية اللبنانية حديثها بالقول: "أحببت كثيراً أن أقدّم مرّة جديدة نمط موسيقى البوب بخاصّة بعد أغنية "بلا ما نحسّ" لأنّني لمست حبّ الناس لهذا النوع من الأغنيات بصوتي، كما أنّني أسعى دائماً لتقديم مادّة فنيّة جديدة تُشبهني وعلى مُستوى موسيقيّ عالٍ. ولا شكّ أنّني سعيدة جداً بالتعاون مرّة جديدة مع الفنّان المُتميّز نبيل خوري والموسيقيّ الاستثنائيّ سليمان دميان بخاصّة بعد نجاحنا معاً في أغنية"بلا ما نحسّ" التي حصدت محبّة الجمهور، ولكوني أنسجم فنياً معهما وأشعر بهذا التناغم الفنيّ الذي ينعكس بشكل كبير على أيّ عمل نُقدّمه معاً".

