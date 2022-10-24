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إيلاف: تستعد النجمة المصرية ريهام عبدالغفور لعرض مسلسلها الجديد "الغرفة 207" في 31 أكتوبر الجاري على منصة شاهد VIP، بمعدل حلقة كل يوم جمعة، وهو مأخوذ عن رواية للأديب المصري الراحل أحمد خالد توفيق صدرت عام 2008.

العمل المكون من 10 حلقات، بقصص منفصلة تدور أحداثها جميعا داخل "الغرفة 207" الموجودة في فندق أصر مالكه على بقائها رغم ما شهدته من أحداث مؤسفة راح ضحيتها العديد من النزلاء.

وتجسد الفنانة ريهام عبد الغفور شخصية “شيرين حسني” طبيبة أمراض نفسية وعصبية، وهي واحدة من نزيلات الفندق التي تقيم في الغرفة “207” ولديها أسرار كثيرة.

مسلسل "الغرفة 207" بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم ويوسف عثمان، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري.