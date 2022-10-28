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إيلاف: طرحت المغنية البريطانية أديل فيديو موسيقي جديد لأغنيتها "I Drink Wine" يوم أمس الخميس، وهو الثالث من ألبومها الأخير "30"، بعد أغنيتي "Easy on Me" و "Oh My God".

يبدأ الفيديو الذي أخرجه جو تالبوت مع أديل بفستان نحاسي من فالنتينو، تطفو في نهر اصطناعي، بينما تصب لنفسها كأسًا من النبيذ وهي تشاهد الناس على الشاطئ وهم يعيشون حياتهم بينما ينخرط الراقصون المتزامنون بالرقص من حولها.

"لماذا أنا مهووسة بالأشياء التي لا أستطيع التحكم فيها؟ /

لماذا أسعى للحصول على موافقة من أشخاص لا أعرفهم حتى؟"

تقول في مقطع من الأغنية ...

"في هذه الأوقات العصيبة ، آمل أن أجد شيئًا" يمكنني التمسك به /

لأنني بحاجة إلى بعض المضمون في حياتي ، شيء حقيقي ، شيء ما يبدو حقيقيًا ".

بعد ذلك ، يسبح شخص تجاه أديل، في محاولة للتودد إليها، لكنها ترفضه فيقوم أصدقاؤها السباحون المتزامنون بدفعه بعيدًا.

أثناء تشغيل خاتمة الأغنية ، يتم تكبير الكاميرا لإظهار موقع التصوير بديكوراته بينما تستمر اديل تطفو بهدوء في بركة الماء المحاطة بالزهور.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، نشرت الفنانة البريطانية مقطعاً من الفيديو على "Twitter" ، وكتب معلقة: "كان فيديو "I Drink Wine" هو أول فيديو صورته لهذا الألبوم. وأخيراً سيصدر غداً !!"

The I Drink Wine video was the first one I shot for this album. And it’s finally coming out tomorrow!! I’m excited for you to see it and I can’t wait to see some of you tonight! pic.twitter.com/6QpBDweAQk — Adele (@Adele) October 25, 2022



أظهر المقطع الذي مدته 14 ثانية عازف بيانو جالسًا على جسر يطل على نهر بينما تطفو أديل تحته.

وخلال مقابلة مع مجلة رولينج ستون ، قالت إن الأغنية تدور حول التخلص من غرور المرء وتحمل أسلوب السبعينيات الغنائي الذي تميز به إلتون جون وبيرني توبين.

وأكملت: "أخذت كل شيء على محمل شخصي في تلك الفترة من حياتي .. لذا عندما أقول في مقطع منها: " أتمنى أن أتعلم التغلب على نفسي" فإن ذلك يشبه قولي: " بمجرد أن أفعل ذلك، ربما يمكنني السماح لك بحبي. "

في وقت سابق من هذا الصيف ، أعلنت أديل عن المواعيد المجدولة لإقامتها المؤجلة في لاس فيجاس "Weekends With Adele" في الكولوسيوم بسيزار بالاس.

"لا تستطيع الكلمات أن تشرح مدى سعادتي لأن أتمكن أخيرًا من الإعلان عن هذه العروض المعاد جدولتها. كتبت أديل على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد شعرت بالحزن الشديد لأنني اضطررت إلى إلغائها".

سيبدأ عرض "Weekends With Adele" في 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 مارس ليصبح المجموع 32 عرضًا.