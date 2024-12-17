إيلاف من بيروت: أصدرت محكمة برازيلية حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بسحب أغنية "Million Years Ago" للفنانة العالمية أديل من جميع المنصات الرقمية والمادية، على خلفية اتهامات بسرقة موسيقية تقدم بها ملحن برازيلي.

في خطوة وصفت بأنها "تاريخية"، قال القاضي فيكتور توريس من المحكمة التجارية السادسة في ريو دي جانيرو إن شركتي Sony وUniversal، المسؤولتين عن إنتاج الأغنية وتوزيعها، مطالبَتان بوقف استخدام الأغنية فورًا وبشكل عالمي.

كما حذر من فرض غرامة تصل إلى 8000 دولار أميركي على كل انتهاك يُرتكب حال عدم الامتثال.



القصة الكاملة.. من أين بدأت الأزمة؟

القضية تفجرت عندما اتهم الملحن البرازيلي تونينيو جيرايس، 62 عامًا، أديل بنسخ لحن أغنيته الشهيرة "Mulheres"، التي صدرت عام 1995 وأداها المغني البرازيلي المعروف مارتينيو دا فيلا. الأغنية تعد واحدة من كلاسيكيات موسيقى السامبا، ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة في البرازيل.



جيرايش، الذي يصل عدد مستمعيه شهريًا إلى 264 ألف على Spotify، أكد أن هناك تشابهًا "غير مبرر" بين أغنيته وأغنية "Million Years Ago" التي صدرت ضمن ألبوم أديل 25 عام 2015. وقد طالب بتعويض مادي بقيمة 160 ألف دولار، إضافة إلى نسبته من حقوق التأليف والعائدات المتأخرة للأغنية.



محامي جيرايس، فريديميو تروتا، اعتبر القرار بمثابة انتصار للموسيقى البرازيلية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم سيلقي الضوء على ما أسماه "استغلالًا متكررًا" للألحان البرازيلية من قبل نجوم عالميين. وقال: "الموسيقى البرازيلية لطالما كانت مصدر إلهام للأغاني الدولية، لكن من الآن فصاعدًا سيعيد الفنانون التفكير قبل استخدامها دون إذن."



صمت أديل والشركات المنتجة

رغم الضجة التي أحدثها الحكم، التزمت أديل الصمت التام حيال القضية، وهو أمر ليس بجديد على النجمة البريطانية التي عُرفت بتحفظها تجاه الأزمات القانونية. وفي المقابل، رفضت Sony Brazil التعليق قائلة إنها "ليس لديها بيان في الوقت الحالي"، بينما لم تستجب Universal Music Brazil لأي طلب للتوضيح.



هل هي المرة الأولى؟

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها أديل اتهامات بالسرقة الموسيقية لأغنية "Million Years Ago". في عام 2015، أثار نقاد موسيقيون في تركيا جدلًا حول تشابه الأغنية مع لحن أغنية "Acilara Tutunmak" (التشبث بالألم) للمغني التركي الراحل أحمد كايا، التي صدرت عام 1985.

آنذاك، رفضت أرملة كايا فتح دعوى قانونية ضد أديل، معتبرة أن التشابه "قد يكون صدفة غير مقصودة". وقالت: "من غير المرجح أن تقوم نجمة بحجم أديل بسرقة لحن بهذه الطريقة."



نجاح رغم العاصفة

ورغم ما يلاحق الأغنية من جدل، إلا أن "Million Years Ago" حققت نجاحًا ملحوظًا فور صدورها، وحظيت بإشادة النقاد الذين قارنوا بين طابعها الموسيقي وأعمال مادونا في فترة التسعينات. الأغنية تحدثت بصدق عن تأثير الشهرة على حياة أديل الشخصية وعلاقاتها.

الأغنية وصلت إلى مراتب متقدمة في العديد من الدول، أبرزها فنلندا واسكتلندا، كما أدت أديل الأغنية في عدة مناسبات أبرزها برنامج Today Show، حيث ترشحت بفضل هذا الأداء لجائزة Daytime Emmy Award.

ماذا بعد؟

حاليًا، ينتظر العالم قرار شركات الإنتاج بخصوص استئناف الحكم أو الامتثال للأمر القضائي.

وفي ظل هذا التوتر، يترقب الجمهور رد أديل، النجمة التي صعدت إلى العالمية بفضل موهبتها وصوتها العذب، والتي قد تجد نفسها مضطرة لمواجهة "ورطة" قد تُكلفها خسارة واحدة من أغانيها المميزة.





* أعدت إيلاف التقرير عن صحيفة ميرور البريطانية: المصدر



