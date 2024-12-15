إيلاف من جدة: فازت مريم شريف، بطلة فيلم "سنو وايت"، بجائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن أدائها المذهل في شخصية إيمان، الشابة التي تواجه تحديات التنمر بسبب قصر قامتها، وذلك في ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. الفيلم من إنتاج شركة كياروسكورو للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج تغريد أبو الحسن. حظي الفيلم باهتمام واسع منذ عرضه لأول مرة بالمهرجان في أيام 9 و10 من ديسمبر، كما سيعاد عرضه يوم 14 ديسمبر، ليرسخ مكانته كأول فيلم مصري يعالج قضايا مجتمع قصار القامة، وأول فيلم يضم بطلة من قصار القامة عالميًا.

عبرت مريم شريف عن امتنانها لمهرجان البحر الأحمر السينمائي على هذا التقدير، قائلةً: "شكرًا جزيلًا للقائمين على المهرجان على هذا التكريم الرائع، والشكر موصول لفريق 'سنو وايت' الذي منحني هذه الفرصة. كانت تجربة تجسيد شخصية إيمان محورية في حياتي، حيث تعلمت الكثير من تجربة النساء الرائعات ومن ورش العمل الداعمة للمخرجة تغريد أبو الحسن. آمل أن يلهم فيلم 'سنو وايت' الآخرين لرؤية الجمال في الاختلاف، فنحن جميعًا متشابهون في احتياجاتنا ومشاعرنا، ونستحق المساواة والاحترام. لهذا يجب أن نعمل معًا لبناء عالم أكثر شمولية للجميع".

وفي تعقيب لها على هذا النجاح، قالت تغريد أبو الحسن، مخرجة الفيلم: "إنه لشرف كبير لنا أن نشهد هذا النجاح، فهو لا يقتصر على كونه نتيجة العمل الجاد، بل هو أيضًا تجسيد للرؤية التي آمن بها كل من شارك في صنع هذا الفيلم. سعينا في 'سنو وايت' لإظهار صورة حقيقية وعميقة وأكثر إنسانية عن حياة قصار القامة من خلال قصة إيمان، التي تسعى لتحقيق حلمها في الحب والزواج بعيدًا عن المظهر والظروف الاجتماعية. ومن هنا، أتقدم بوافر الامتنان لكل من آمن بهذه الرسالة، وللفريق المبدع خلف هذا العمل من ممثلين وفنيين وكل من ساهم في نجاح هذا المشروع".

أما المنتج محمد عجمي، مؤسس شركة كياروسكورو للإنتاج الفني والسينمائي، فقد أشار قائلاً: "فخورون للغاية بهذا التقدير من إدارة المهرجان، الذي يعكس الجهد الكبير الذي نبذله في كياروسكورو لتقديم أفلام تعالج قضايا مجتمعية عميقة. فيلم 'سنو وايت' هو تجسيد لهذه الرؤية، ويعكس التزامنا بمعالجة القضايا التي تهم المجتمع العربي. يشجعنا هذا التكريم على الاستمرار في تقديم أعمال مميزة تتناول قضايا مجتمعية هامة، إذ نؤمن بقوة السينما في نشر الوعي وتعزيز التغيير الإيجابي. من هنا تأتي رؤيتنا في التوسع بشراكاتنا المستقبلية، بما في ذلك تعاونات مع شركات سعودية وعالمية تسهم في تعزيز هذه الرسالة".

تسعى شركة كياروسكورو، من خلال خطتها لعام 2025، إلى إنتاج ثلاثة أفلام جديدة، اثنان منها بالتعاون مع شركات إنتاج سعودية، بينما يتميز الثالث بتعاون متعدد الجنسيات مع شركات عالمية كبرى. تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق السينمائي العالمي، ودعم الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات أجنبية. كما ستساهم هذه المبادرات في توسيع قاعدة الجمهور من خلال تقديم أفلام متنوعة تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي في المنطقة، مما يسهم في تطوير صناعة السينما المحلية وزيادة عائداتها.