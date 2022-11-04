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إيلاف: أكد محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خروجها من مستشفى علاج افدمان بتدوينة نشرها عبر صفحته على الفيسبوك مشيرًا إلى أنها بصحة جيدة وتشكر الجميع وكل ما ساندها وستتحدث بفيديو خلال ساعات.

وجاء في بيان صحفي تمت مشاركته من مصطفى كامل نقيب الموسيقيين "إلى كل الجمهور المصري والعربي و كل من ساند ودَعم ودعا إلى الله أن يُتم شفاء الفنانه الكبيره والصوت المصري المُشرف، اطمئنوا.. شيرين عبد الوهاب بمنزلها الآن وتحدثنا سوياً لأكثر من نصف ساعه، وهي بكامل صحتها ولياقتها وإبتسامتها الجميله وقريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي . "