تل أبيب: قال موقع "إسرائيل 24" إن الحالة الصحية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، جيدة وذلك بعد الحدث الذي تعرض له، الجمعة.

وأضاف الموقع نقلا عن مكتب بن غفير أن الوزير الإسرائيلي يتمتع بصحة جيدة ولم يفقد الوعي، وقد تم نقله إلى مركز شامير الطبي من أجل إجراء المزيد من الفحوصات.

وقد أظهر مقطع فيديو لحادث السير على منصة "إكس" سيارة بن غفير منقلبة وسط الشارع بينما تحطمت سيارة أخرى.

هذا وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها تتحقق من أسباب الحادث الذي وقع أثناء مغادرة الوزير الإسرائيلي لموقع هجوم طعن وقع في منظقة الرملة.

الحادث

تعرضت سيارة الوزير الاسرائلي اليميني "المتطرف" إيتمار بن غفير لحادث أدى إلى انقلابها بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء، وتم نقله إلى المستشفى، وفقاً لوسائل إعلام اسرائيلية الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مثبتة على إحدى السيارات، اللحظات الأولى لحادث السير الذي تعرض له وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الرملة.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرض لحادث طريق أثناء خروجه من منطقة الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية أنه "تم نقل الوزير بن غفير للمستشفى عقب إصابته بجروح متوسطة جراء انقلاب سيارته".

مخالفات مرورية

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة تضاعفت البلاغات عن المخالفات المرورية التي ارتكبتها مركبة الوزير بن غفير. حيث تجاوزت في الحادث اليوم الإشارة الحمراء.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن "مخالفات السير التي ارتكبها بن غفير ووصلت إلى أكثر من 70 مخالفة، بالإضافة إلى إصداره أوامر إلى سائقيه بتجاوز كافة الإشارات الحمراء".

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم": "سيارة بن غفير كانت في عملية أمنية ومسموح لها أن تتجاوز الإشارة الحمراء كما أن سيارته معرفة على أنها سيارة أمن ويمكنه استخدامها لأغراضه الشخصية".

وبلغت عدد المخالفات التي ارتكبها الوزير مؤخرا "4 مرات للسرعة، وتم القبض عليه 10 مرات وهو يتحدث على الهاتف أثناء القيادة، كما تم القبض عليه مرتين وهو يقطع الإشارة الحمراء".

وفي الشهر الماضي تعرض الوزير لحادث مروري في القدس بينما كان في طريقه لإجراء مقابلة تلفزيونية، وفقاً لتقرير "روسيا اليوم".