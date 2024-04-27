إيلاف من الرباط:يترقب الشارع الرياضي في المغرب والجزائر،الطريقة التي سيتعامل بها اتحاد العاصمة الجزائري مع مباراة الذهاب المقررة غدا الأحد،ضد مستضيفه نهضة بركان المغربي، لحساب إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكانت بعثة الفريق الجزائري قد حلت، عصر أمس الجمعة، بالمغرب، في رحلة مباشرة عبر طائرة مصرية،حطت بمطار وجدة- نجاد.

بعثة اتحاد العاصمة الجزائري لدى وصولها الى مطار وجدة لملاقاة نهضة بركان المغربي

ووجدت البعثة الجزائرية في استقبالها عددا من مسؤولي كرة القدم المغربية، يتقدمهم عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، وحكيم بنعبد الله رئيس فريق نهضة بركان، وممثل عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

واستقبل المسؤولون المغاربة نظراءهم في الفريق الجزائري بالورود، مع تقديم التمر والحليب جريا على العادة المغربية في استقبال الضيوف، قبل أن يستقل الحافلة صوب مقر إقامته بالسعيدية، حيث سيخوض تداريبه.

وتحوم شكوك حول إمكانية إجراء لقاء الإياب، من منطلق أن الأسباب التي أدت إلى عدم إجراء لقاء الذهاب ما زالت قائمة، فضلا عن تصريحات مسؤولي الفريق الجزائري التي شددوا فيها على أنهم لن يلعبوا لقاء العودة "إذا أصر الفريق المغربي على اللعب بذات القميص"، في إشارة إلى قميص الفريق المغربي المتضمن لخريطة المملكة. وهو القميص الذي كانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد صادقت عليه منذ بداية المسابقة.

وتحدثت وسائل إعلام جزائرية عن اعتزام مسؤولي اتحاد العاصمة "رفع شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية لمدينة لوزان السويسرية، لاسترداد حقوقهم"،وذلك على خلفية القرارات الصادرة ضدهم من قبل الهيئة الكروية القارية.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) قد رفضت، في يوم إجراء لقاء الذهاب بالجزائر، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد قرار لجنة الأندية، الذي كان قد طالب سلطات الجزائر، السبت الماضي، بتسليم أقمصة فريق نهضة بركان التي احتجزتها الجمعة الماضي بمطار هواري بومدين، مشيرا إلى أن هذه الأقمصة التي تتضمن خريطة المملكة المغربية مصادق عليها من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومسموح للفريق المغربي أن يلعب بها أمام اتحاد العاصمة.

وهددت الهيئة القارية بأنه في حالة عدم الاستجابة، سيعتبر الفريق الجزائري منهزما. كما أكدت القرار السابق بشرعية ارتداء نهضة بركان لأقمصته الرسمية، التي خاض بها مبارياته السابقة لهذا الموسم، ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

جانب من تدريبات فريق نهضة بركان

وبعد تعذر إجراء لقاء الذهاب، أصدرت لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، قرارا قالت فيه بخسارة فريق اتحاد العاصمة باعتذار وبنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، مع إحالة الملف على لجنة الانضباط للنظر في إمكانية إضافة عقوبات انضباطية. كما شددت على أن مباراة الإياب المقررة بين الفريقين ستقام يوم غد الأحد بالملعب البلدي في بركان المغربية.

وفي مًضوع ذي صلة ، قالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،الجمعة، إنها توصلت بقرار من لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن استئناف اتحاد العاصمة الجزائري على قرار لجنة الأندية ب(الكاف) الذي منح الفوز لنهضة بركان بثلاثة أهداف من دون مقابل على فريق الاتحاد الجزائري،وإحالة الملف على لجنة الانضباط للنظر في عقوبات تأديبية محتملة.

وتضمن القرار رفض طلب الاستئناف وتأكيد قرارات لجنة الأندية السابقة، التي صادق عليها الأعضاء التسعة بالإجماع، والمتمثل في فوز نهضة بركان على فريق اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف لصفر في مباراة ذهاب نصف نهاية كأس الاتحاد الافريقي،وإحالة الملف على اللجنة التأديبية لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة.

وتشكلت لجنة الاستئناف من رولي هاريمان من نيجيريا (رئيسة) وعضوية كل من ثيموتي ماسونغاما من مالاوي وموزيس إيكانغا من ناميبيا.